El Gobierno defiende la candidatura de Málaga para la Autoridad Aduanera de la UE

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda de España, María Jesús Montero, ha defendido ante el Parlamento Europeo la candidatura de Málaga para acoger la sede de la Autoridad Aduanera de la Unión Europea por las «garantías de seguridad» de las infraestructuras, su «localización geográfica» y el apoyo de todas las administraciones.

Montero ha asegurado que la candidatura reúne «las mejores condiciones técnicas y logísticas, las mayores garantías de seguridad por el estado de nuestras infraestructuras», así como «solvencia y eficacia» que «son elementos de éxito para un proyecto de este tipo». «La seguridad es un elemento clave», ha dicho la vicepresidenta del Gobierno, también en materia de ciberseguridad, ya que España cuenta con un «ecosistema de operadores nacionales y europeos de referencia, que asegura la provisión de servicios estratégicas bajo el control soberano».

Ha destacado también que la ciudad tiene «excelentes conexiones portuarias, ferroviarias y aéreas», con vuelos a 156 destinos en 32 países, permitiendo un «rápido acceso a mercados globales y de la UE», una «inmejorable, localización geográfica» y una ubicación geoestratégica en el Mediterráno, «puente de comunicación hacia Oriente, África y América».

Montero, candidata del PSOE a la Junta de Andalucía, ha defendido también la candidatura española para garantizar la equidad geográfica de las agencias de la UE, uno de los elementos que tendrá en cuenta la Comisión Europea a la hora de evaluar la localización de la futura Autoridad Aduanera, que debe estar plenamente operativa en enero de 2028.

«La mayoría de las sedes de las agencias siguen concentrándose en el norte y centro de Europa, lo que deja la región suroccidental infrarepresentada», con 6 de las 35 entidades entidades actuales, mientras que 11 están en un radio de 35 kilómetros de Bruselas, ha dicho la vicepresidenta.

Montero ha acudido a la Eurocámara junto al alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, quien afirmó que «Málaga es un polo de atracción de talento muy importante» y, en este sentido, ha recordado que Google ha instalado un centro de ciberseguridad o que Accenture ha creado más de 1.000 puestos de trabajo en los últimos años.