El empleo crece con fuerza en Andalucía: hay 138.400 personas más trabajando y 29.900 parados menos

El paro en Andalucía bajó en 29.900 personas en 2025, lo que supone un 4,5% menos que en 2024, mientras el empleo creció en 138.400 puestos de trabajo (+3,97%), cerrándose el ejercicio con 3.626.800 ocupados y un número de desempleados inferior a los 622.800 al cierre del cuarto trimestre, según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicada este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En el último trimestre del año, el número de parados bajó en 28.100 personas en la región y la tasa de paro se sitúa en 14,66%.

Esta cifra de parados es la más baja en un cuarto trimestre desde 2007. Desde el inicio de la serie del INE, el paro ha bajado en el cuarto trimestre la mayoría de veces en Andalucía (15 veces) mientras que ha subido en 9 ocasiones, siendo el descenso del último trimestre la bajada más pequeña desde 2024.

Récord histórico de trabajadores ocupados

En el cuarto trimestre se crearon en Andalucía 14.600 puestos de trabajo (0,4%), llevando el total de ocupados a 3.626.800 personas, la cifra más alta de ocupación en un cuarto trimestre desde que hay registros. Mientras, el número de activos se situó a cierre del cuarto trimestre en 4.249.600 personas en la región, tras reducirse en los últimos tres meses en 13.500 personas (0,32%).

Un camarero trabajando en un cafetería. / José Carlos Guerra

Por sexos, en el cuarto trimestre el desempleo femenino bajó en 21.900 mujeres (-6%), frente a un retroceso del paro masculino de 6.200 parados (-2,2%). Con estos datos, el número de mujeres en paro se situó en 343.400 y la tasa de paro femenino en el 17,45%. Por su parte, 279.400 hombres estaban en paro al cierre del trimestre, con una tasa de paro masculina del 12,24%.

En cuanto a los jóvenes, el número de menores de 25 años en paro en Andalucía se redujo en 8.000 personas los tres últimos meses hasta situar la tasa de paro juvenil en un 31,73%.

Por tipo de contratos

Según el INE, el número de asalariados con un contrato indefinido subió en 55.400 personas en el cuarto trimestre en la región y el de temporales se redujo en 4.200 asalariado. Tras estos cambios, el número de asalariados se situó en 3.071.900 personas, de los que 2.469.800 tenían contrato indefinido (el 80,40%) y 602.100, temporal (el 19,60%).

La creación de empleo en el cuarto trimestre en Andalucía fue mayor en el sector privado, que generó 12.900 puestos de trabajo, un 0,44% más, hasta un total de 2.967.300 ocupados. Por su lado, el sector público, creó 1.700 nuevos empleos, un 0,26% más que en el trimestre anterior hasta 659.500 empleos.

El número de ocupados a tiempo completo se redujo en 9.100 personas en el cuarto trimestre (-0,29%) en la comunidad hasta los 3.152.700 ocupados. Por su parte, los asalariados a tiempo parcial aumentaron en 23.800 (+5,28%), hasta sumar 474.200 personas.

Por sectores, el paro bajó en Parados que buscan primer empleo o han dejado su último empleo hace más de 1 año, 40.000 menos (-13,25%); Agricultura, 5.600 menos (-7,45%); Industria, 5.500 menos (-27,23%); Construcción, 4.300 menos (-15,99%), mientras que se incrementó en Servicios, 27.100 más (+11,95%)

Por comunidades autónomas

Baleares (+10.800), País Vasco (+6.600) y Galicia (+4.300) fueron las comunidades en donde más creció el número de desempleados, mientras que Comunidad Valenciana, Madrid y Andalucía en donde menos, con retrocesos de 39.100, 34.100 y un 28.100, respectivamente.

En cuando al empleo, Madrid (+59.300), Canarias (+35.700) y Comunidad Valenciana (+19.500) fueron las comunidades que más empleo crearon, frente a Baleares, Cataluña y Castilla y León en el lado contrario, con 57.900, 37.400 y 5.000 empleos menos, respectivamente.