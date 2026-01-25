Las grandes empresas impulsan el crecimiento del tejido productivo de Andalucía al crecer «el doble que la media nacional». El tejido empresarial andaluz cerró 2025 con 270.842 empresas inscritas en la Seguridad Social, un máximo histórico, tras registrar un incremento interanual del 0,7%, más del doble para el conjunto de España (0,3%). Este avance se apoya, sobre todo, en el fuerte crecimiento de las grandes empresas, que aumentaron un 6,4% interanual, casi tres puntos por encima de la media nacional (3,6%).

Según ha detallado este domingo la consejera de Economía, hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España, los datos «demuestran que un perfil empresarial más sólido, competitivo y generador de empleo de calidad se está construyendo en Andalucía».

En este sentido, según los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social y el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), en diciembre de 2025 se contabilizaron 1.858 empresas más inscritas en la Seguridad Social que en el mismo periodo de 2024. Así, el total de empresas andaluzas inscritas en los registros de la Seguridad Social, 270.842, representan el 20,1% del total nacional.

Por tamaño, la evolución positiva de las grandes empresas (más de 250 trabajadores) se extiende también al conjunto de las empresas medianas, de entre 50 y 249 trabajadores, que crecieron un 2,3%, frente al 1,5% registrado en España. Una cifra similar a la registrada por las empresas de entre 10 y 49 trabajadores. Estos datos reflejan un «fortalecimiento estructural del tejido productivo andaluz», con empresas de mayor dimensión y, por tanto, «más capacidad para invertir, innovar y ser más competitivas». En este sentido, la consejera destacó que desde el Gobierno andaluz «hemos apostado en los últimos años para que no solo haya más empresas en la comunidad, sino que éstas crezcan mejor». Por sectores, el auge se concentró especialmente en la construcción, con un incremento del 2,7%, superior al 2,1% de España.

Por otro lado, destaca también el dinamismo de las empresas vinculadas a las actividades no agrarias, que aumentaron un 0,9% interanual, más del doble que la media nacional (0,4%), así como el sector servicios, que creció un 0,7%, frente al 0,3% nacional.

Asimismo, «el comportamiento favorable del tejido empresarial ha tenido un impacto directo en el empleo». El número de trabajadores en empresas inscritas en la Seguridad Social alcanzó en Andalucía las 2.621.387 personas a final de 2025, también un máximo histórico, tras crecer un 3,9% interanual, más de un punto por encima del incremento nacional (2,8%). En términos absolutos, Andalucía sumó 97.335 trabajadores más en 2025, consolidándose como «uno de los principales motores de creación de empleo en España».

Además, a estos resultados se suma la evolución positiva de la creación de sociedades mercantiles, que «confirman el dinamismo empresarial de la comunidad». Entre enero y noviembre de 2025, Andalucía registró 15.526 sociedades mercantiles netas (las creadas menos las disueltas), la cifra más elevada desde 2007 y que representa el 16,6% del total nacional.

Según la información del INE y los Registros Mercantiles, en el mes de noviembre en Andalucía se crearon 1.425 sociedades mercantiles en términos netos, con un aumento del 3,9% interanual. En esta línea, destaca de forma «muy significativa» el comportamiento del capital suscrito, que aumentó un 54,5% interanual, frente a un descenso del 1,7% en España, evidenciando proyectos empresariales de mayor envergadura y capacidad inversora en Andalucía.

Asimismo, para la consejera, «el notable crecimiento de las grandes y medianas empresas demuestra que Andalucía avanza hacia un tejido productivo más robusto, con empresas mejor dimensionadas y preparadas para competir en los mercados nacionales e internacionales».