Andalucía hará 9.000 inspecciones de productos, alimentos y servicios

La Junta de Andalucía, a través de la Dirección General de Consumo, dependiente de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, que dirige Antonio Sanz, llevará a cabo en todas las provincias andaluzas alrededor de 9.000 controles durante 2026 en los ámbitos de los servicios, la alimentación y los productos industriales, con el fin de "proteger a los consumidores y usuarios, vigilando que los productos comercializados y servicios cumplan la normativa de consumo en cuanto a su seguridad, etiquetado y a la información que ofrecen las empresas y profesionales". Según ha detallado la Junta en una nota, las inspecciones de consumo son "esenciales para salvaguardar los derechos de los consumidores, en particular, el derecho a una información correcta, el derecho a la protección de los intereses económicos y sociales, y el derecho a la seguridad".

El nuevo Plan de Inspección de Consumo de 2026 se compone de 18 campañas de inspección en los sectores de la alimentación (2.000 actuaciones en cuatro campañas), el sector servicios (5.000 controles en nueve campañas) y los productos industriales (2.000 actuaciones en cinco campañas), y algunas de estas campañas forman parte de campañas inspectoras que se realizan a nivel nacional.

En las campañas que afectan a los productos industriales y alimenticios, no sólo se procederá a verificar el cumplimiento de la normativa referente al etiquetado, sino que también se tomarán muestras de productos para su posterior análisis en un laboratorio. El mayor número de actuaciones se realizará en el sector servicios, en diversos ámbitos del mercado que afectan a un gran número de consumidores y usuarios, o donde resulta "necesaria una protección más intensa de sus derechos".

En concreto, las inspecciones se enmarcan en el control básico de establecimientos alimentarios, no alimentarios y empresas prestadoras de servicios; la contratación a distancia a través de páginas web; la información que se proporciona en la compraventa y arrendamiento de viviendas; en la publicidad y las prácticas comerciales desleales; los establecimientos dedicados a la restauración; los talleres de reparación de vehículos; las academias de formación; el control de cláusulas abusivas en las condiciones generales de contratación de las entidades de suministro eléctrico y de gas; y el control de cláusulas abusivas en contratos bancarios. El ámbito de los productos industriales comprende inspecciones en áreas como el control general de productos industriales; juguetes, disfraces, caretas, máscaras y similares destinados a ser utilizados por niños/as menores de 14 años (en especial en fechas cercanas al Carnaval y Halloween); el control de artículos de puericultura; y la participación en los controles previstos en el Plan Sectorial de mercado para la vigilancia de productos no alimenticios 2026.

En cuanto al ámbito de la alimentación, se llevará a cabo el plan de control general de la información y la calidad de los alimentos; la campaña de inspección del cumplimiento de la normativa de calidad para la carne, el jamón, la paleta y la caña de lomo ibérica; el control del etiquetado y composición del aceite de oliva; y la participación en el Plan Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentaria 2026.

En el caso de que se detectase que el producto incumple los requisitos de seguridad que le resulta de aplicación, se procedería a incluirlo en la Red de Alerta de productos no alimenticios y a retirarlo del mercado. El Plan de Inspección de Consumo 2026 constituye uno de los pilares de la administración de la Consejería de Sanidad para un mercado transparente y seguro, y puede consultarse en la web de Consumo Responde, así como el estado de las sucesivas campañas que se desarrollan a lo largo del ejercicio.