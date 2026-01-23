El convenio para el personal laboral de la Junta de Andalucía se aprobará antes de verano: la subida salarial será similar a los funcionarios

La Junta de Andalucía y los sindicatos están en la fase final de negociación para aprobar el séptimo convenio colectivo que debe regir las condiciones laborales del personal laboral, más de 14.000 personas. Los trabajos, que llevaban años bloqueados, se retomaron a finales de 2025 y el objetivo de ambas partes es que el acuerdo se pueda cerrar en el primer trimestre de 2026 para que pueda ratificarse antes del verano.

El objetivo previsto en el acuerdo firmado entre el Gobierno autonómico y los representantes de los trabajadores en noviembre de 2025, es que el séptimo convenio del personal laboral sea la base que permita implementar los complementos de movilidad horizontal y de evaluación del desempeño a estos trabajadores. Las cuantías serán similares a los funcionarios que podrán subir hasta 15.000 euros al año en el nivel máximo.

Pero antes deberán concretarse los detalles de una regulación que tendrá diferencias en cuanto a las condiciones y categorías respecto a los funcionarios pero que será similar en las cuantías que se aplican en los complementos. Del mismo modo, el objetivo es que cuando entre en vigor se pueda aplicar con carácter retroactivo como ocurre con el pactado para los funcionarios. Así, con independencia de la fecha de entrada en vigor los primeros complementos se aplicarán desde el 1 de enero.

"Hemos conseguido muchos avances en los últimos meses en una negociación que llevaba quince años pendiente. Estamos alcanzando acuerdos parciales con rapidez y el objetivo es tenerlo todo cerrado lo más rápido posible", explican desde la Consejería de Función Pública que recuerda que la previsión económica de este acuerdo está recogida en el propio acuerdo general firmado por la Junta de Andalucía y los sindicatos y ratificado por el Consejo de Gobierno. La Consejería quiere cerrar el acuerdo este trimestre para que entre en vigor lo antes posible y en esa línea avanzan las negociaciones.

Cómo se aplica el acuerdo al personal laboral

El acuerdo firmado entre el consejero de Función Pública, José Antonio Nieto, y los sindicatos abarca a todo el personal de la Administración General (funcionarios y laborales) y de las entidades instrumentales públicas. Pero su aplicación requiere de una serie de negociaciones, trámites y procesos que se realizarán de forma progresiva. Así, el pacto para los funcionarios se encuentra ya validado por el Consejo de Gobierno y el objetivo es que entre en vigor en abril (con efectos retroactivos desde enero).

Pero para el personal laboral la situación es distinta. Para que las mejoras pactadas y las nuevas subidas salariales a través de los complementos se les apliquen debe antes negociarse una revisión del convenio colectivo, será el séptimo de la Administración General. Será ahí donde se deban incorporar las especificidades de los complementos y las categorías laborales.

"Queremos que esta negociación se acelere y que el personal laboral pueda tener su nuevo convenio antes del verano", explica a este periódico José Gener Lamela, secretario Administración Autonómica y Sector Público de UGT Servicios Públicos Andalucía. "Hemos firmado un acuerdo con el Gobierno andaluz para mejorar, pero lo importante es que se pueda desarrollar en su totalidad", completa Antonio Tirado, secretario general de UGT Servicios Públicos Andalucía.

Cómo se aplica el acuerdo en las agencias instrumentales públicas

Y queda aún otra parte de los trabajadores que se deben ver beneficiados por el acuerdo que el presidente andaluz, Juanma Moreno, calificó como "histórico": aquellos que dependen del sector empresarial público andaluz, es decir, de las distintas agencias instrumentales. En este caso es más complejo porque los nuevos complementos y condiciones deben regularse en cada uno de sus convenios y adaptarse por tanto a sus circunstancias.

"Pedimos empezar a hablar ya del sector público andaluz en la mesa de negociación y conseguir homogeneizar la negociación colectiva en vez de que se negocie en cada una de las agencias", explica Tirado. En cualquier caso, aunque se mantenga el modelo de negociación independiente, el objetivo es que se pueda culminar "con éxito".

Desde la Consejería de Función Pública subrayan que este proceso es de una enorme complejidad y en la negociación de los convenios parciales hay cuestiones que pueden ser prioritarias al establecimiento de la carrera horizontal y la evaluación por desempeño. De ahí que no haya un plazo aún cerrado para que se cierren los pactos.

A cuánto ascienden los nuevos complementos salariales para funcionarios y personal laboral

En el caso de los funcionarios, para el complemento de movilidad horizontal se fijan seis tramos. Para los tramos I y II se exigen tres años de servicios prestados en un grupo, cuatro años para los tramos III y IV, cinco años para el tramo V y 6 años para el tramo VI. En función del cuerpo, la cuantía del complemento de carrera acordado para los funcionarios en el tramo I oscila entre los 310,46 euros anuales del grupo E y los 1.306,8 euros del grupo A1. En el tramo más alto, el complemento oscila entre los 620,93 euros anuales en el grupo E y los 2.613,60 euros en el grupo A1. Las cuantías serán similares para el personal laboral aunque adaptados a sus categorías laborales.

En cuanto al complemento de evaluación del desempeño podrá suponer un incremento retributivo de 1.257,56 euros anuales para los funcionarios del grupo E que obtengan una valoración positiva; 1.471,36 euros para los del grupo C1; 2.337 euros para los del C2; 2.648,59 euros anuales en el grupo B; 3.009,66 euros en el A2; y 4.000 euros para los funcionarios del grupo A1. Se plantearán equivalentes similares.