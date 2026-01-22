La Junta recibe una avalancha de solicitudes para el Bono Alquiler Joven

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía contabiliza hasta ayer 10.811 solicitudes presentadas para optar a una ayuda del Bono Alquiler Joven una semana después de que se abriera la nueva convocatoria. Quedan aún 4.189 ayudas, ya que el cupo es de 15.000. La Junta reabrió esta convocatoria una vez que se han ampliado los fondos con otros 34,2 millones de euros. El plazo se cerrará de forma «provisional» cuando se alcancen las 15.000 solicitudes. Los datos de gestión de expedientes en las dos convocatorias anteriores suman 24.463 solicitudes tramitadas, de las que 17.418 fueron favorables, según las cifras ofrecidas por la Administración.

Ante las posibles dudas, la Consejería de Fomento ha publicado en su web un manual para rellenar la solicitud y documento de preguntas frecuentes. El Gobierno andaluz, en previsión de que llegarían más fondos estatales para las ayudas del Bono Alquiler Joven, diseñó «hace años» las bases reguladoras de estas subvenciones para que se pudiera «abrir y cerrar de forma provisional» en función del número de solicitudes y del presupuesto disponible. La Junta agiliza con esta fórmula una tramitación que, como se comprobó en la primera edición, es «compleja» por los criterios «impuestos» desde el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

Esta convocatoria, con ayudas de 250 euros mensuales, va dirigida a jóvenes de entre 18 y 35 años, que viven en alquiler y tienen ingresos menores a tres veces el Iprem si es una persona y de cuatro veces el Iprem si es unidad familiar. La vivienda o habitación alquilada constituirá la residencia habitual y permanente del solicitante durante el periodo subvencionable y debe ser acreditado mediante empadronamiento municipal. Si es una unidad familiar, se requerirá el certificado de empadronamiento colectivo de los miembros de la familia. n