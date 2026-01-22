Andalucía concentra el 20% de viviendas "okupadas" en venta con 4.800, según Idealista

El portal inmobiliario Idealista ha indicado este jueves que el número de viviendas "okupadas" que tiene a la venta ha crecido un 4,6% en tres meses hasta las 24.058, de las que el 20% se concentran en Andalucía, unos 4.800.

Tras Cataluña, que tiene el 40%, Idealista sitúa a Andalucía con el 20% del total, a la Comunidad Valenciana con el 11% y a Murcia y Madrid con el 7%, según ha apuntado en un comunicado el portal, que cuenta con más de 1.200.000 anuncios de pisos y casas en venta o alquiler.

Por ciudades, Madrid lidera la clasificación con 857 viviendas "okupadas" a la venta durante el cuarto trimestre de 2025, seguida de Barcelona (787 viviendas); Murcia (509); Sevilla (480); Málaga (296); Almería (181); Palma (170) y Alicante (155). Solo estas 8 capitales reúnen casi el 70% de todas las viviendas "okupadas" en venta de las capitales españolas.

En el caso de las provincias, Idealista ha afirmado que Barcelona es la que tiene un mayor volumen de casas "okupadas" en el mercado, un total de 7.307 en su portal, seguida de Murcia (1.658 viviendas); Madrid (1.634); Alicante (1.402); Málaga (1.209); Sevilla (1.102); Girona (1.068) y Tarragona (1.000), las únicas con más de 1.000 unidades.

Según ha afirmado el portavoz de Idealista, Francisco Iñareta, los datos ponen de manifiesto que el problema de las viviendas "okupadas" que salen al mercado, lejos de ser un efecto puntual, se está estableciendo como un producto de inversión más.

Noticias relacionadas

"Es desolador ver como son cada vez más los propietarios los que se deciden por vender a pérdidas sus viviendas por la falta de seguridad jurídica y por no verse respaldados por la justicia", ha lamentado Iñareta, que entiende que esto supone un enorme fracaso como sociedad y pide un cambio urgente de políticas para revertir este problema.