Manifestación
Pescadores andaluces protestan contra la norma europea en Madrid y Alicante
La reivindicación que se ha extendido por todos los puntos del país y en la que el sector ha insistido al unísono: «Somos pescadores, no somos delincuentes»
Europa Press
Pescadores andaluces, junto a otros del resto del país, se han manifestado este lunes en Madrid y Santa Pola (Alicante) para clamar contra la norma de control de la Unión Europea (UE), una reivindicación que se ha extendido por todos los puntos del país y en la que el sector ha insistido al unísono: «Somos pescadores, no somos delincuentes».
En Santa Pola, los pescadores no salieron a faenar y la flota pesquera permanece amarrada a puerto y la lonja cerrada. A mediodía de ayer se concentraron en el puerto de esta localidad alicantina decenas de marineros y familiares con pancartas con lemas como 'Europa quiere hundir la flota española, es imposible cumplir sus medidas', ‘Inspectores de pesca saben que es imposible cumplir esta normativa. ¡Ayúdennos!’ ‘Sr. Planas, apoye al sector pesquero y no nos dé la espalda. Está todo en sus manos’.
En Madrid, centenares de pescadores, llegados de todos los puntos del país, se concentraron frente a la sede de la Secretaría General de Pesca del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en Madrid para protestar contra la norma de control pesquero de la UE.
