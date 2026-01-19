El Parlamento andaluz suspende el pleno extraordinario del próximo jueves por el luto del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba)

El Parlamento de Andalucía ha decidido suspender la celebración del Pleno extraordinario convocado para este próximo jueves, día 22 de enero, para sustanciar los debates de totalidad de cuatro proyectos de ley tras el decreto por el que desde el Gobierno de España se han declarado tres días luto oficial en el país a partir de la medianoche de este martes, 20 de enero, por el accidente ferroviario registrado este pasado domingo en el término cordobés de Adamuz.

Según informaron desde el Parlamento de Andalucía en un comunicado, ante esta suspensión del Pleno extraordinario, la Diputación Permanente «se reunirá a fin de reorganizar la actividad programada». Además, las banderas de la sede del Parlamento de Andalucía ondean a media asta desde eta mañana, en el marco del luto oficial declarado a nivel nacional para los días 20, 21 y 22 de enero, en el marco de un Real Decreto que se ha publicado ya en un número extraordinario del Boletín Oficial del Estado (BOE).

La Diputación Permanente del Parlamento andaluz -órgano que vela por la actividad parlamentaria en periodos inhábiles, como es el mes de enero- acordó la semana pasada la convocatoria de un pleno extraordinario para este jueves con los votos a favor del PP-A, que cuenta con mayoría absoluta, para celebrar los debates de totalidad de los proyectos de ley de creación del Colegio Profesional de Detectives Privados de Andalucía, y del Colegio Oficial de Pedagogía y Psicopedagogía, así como de los proyectos de Ley para el Avance de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación para Andalucía, y del Turismo Sostenible de Andalucía.

Se trata de proyectos de ley que se tramitan actualmente en el Parlamento por el procedimiento de urgencia, en un contexto marcado por el final de la XII legislatura en Andalucía, que celebrará este año 2026 elecciones autonómicas, cuatro años después de las que se sustanciaron en junio de 2022. La sede del Parlamento acogió ayer a mediodía un minuto de silencio en su fachada en señal de duelo por el siniestro de Adamuz.