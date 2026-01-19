Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Solo acudirá la secretaria general

La Junta de Andalucía paraliza la actividad política en la feria del turismo Fitur tras el accidente de Adamuz (Córdoba)

Ni el presidente ni el consejero participarán en la inauguración del certamen

Estand de Andalucía en la edición del pasado año de Fitur. | ÁLEX ZEA

Estand de Andalucía en la edición del pasado año de Fitur. | ÁLEX ZEA

Europa press

Sevilla

El accidente ferroviario de Adamuz ha motivado que el Gobierno andaluz haya decidido revisar la agenda de actividad de sus altos cargos programada esta semana sobre la participación de Andalucía en la Feria Internacional del Turismo (Fitur), que se celebra esta semana en Madrid.

De esta forma ni el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ni el consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, participarán en la inauguración del pabellón de Andalucía en esta feria, programada para este miércoles, ni ofrecerán la rueda de prensa habitual de presentación de las previsiones de visitantes para este ejercicio, según informaron ayer fuentes del Gobierno andaluz a Europa Press.

Estas fuentes esgrimen que se ha descartado la actividad política y de representación institucional al más alto nivel, por lo que la delegación andaluza la encabezará la secretaria general para el Turismo, Yolanda de Aguilar, como alto cargo de mayor rango que acudirá a este evento y se remarca así que se da un enfoque técnico a la asistencia a Fitur, que se concretará en la celebración de reuniones de trabajo con el sector.

De igual forma precisan que está cancelada la agenda propia del presidente de la Junta, aunque se irá valorando cada jornada.

Las diputaciones de distintas provincias andaluzas como Sevilla, Granada, Málaga o Córdoba también anunciaron ayer que suspendían los actos previstos que tenían programado para el certamen internacional de turismo en Madrid que comienza mañana.

