El accidente de los trenes de Adamuz (Córdoba) dispara los vuelos Málaga-Madrid: 400 euros por un billete

Viajar de Málaga a Madrid se ha convertido en una auténtica odisea. La tragedia ferroviaria ocurrida en Adamuz (Córdoba) ha obligado a suspender todos los trenes Málaga–Madrid previstos para este lunes, una situación que, según Renfe y el Ministerio de Transportes, podría prolongarse durante varios días.

Desde las oficinas de Renfe en la estación María Zambrano de Málaga reconocen que no pueden garantizar nuevas salidas ni este lunes ni en los próximos días: "No sabemos nada", aseguran fuentes de la compañía, en una declaración que coincide con las palabras del ministro de Transportes, Óscar Puente, quien explicó que la vía no podrá reabrirse hasta que se completen las labores de retirada de vagones, rescate de los cuerpos atrapados y el avance de la investigación.

Precios disparados

La suspensión total del servicio ferroviario ha provocado un efecto dominó en otros medios de transporte, especialmente en el aéreo. La demanda de vuelos Málaga–Madrid se ha disparado y, con ella, los precios.

Actualmente no hay vuelos de ida disponibles ni para el lunes ni martes ni el miércoles. En Iberia, el próximo billete disponible es para el jueves y únicamente en clase business, con un precio que alcanza los 390 euros.

Actualmente no hay vuelos de ida disponibles ni para el lunes ni martes ni el miércoles. / La Opinión

De cara al jueves, de los tres vuelos programados, todos los billetes en clase turista están agotados, salvo el primero de la mañana, con un precio de 128 euros. El resto de opciones vuelven a ser en business, con tarifas muy por encima de lo habitual. La misma situación se repite el viernes, con precios elevados y escasa disponibilidad.

En el caso de Vueling, no hay vuelos hasta el jueves, cuando el billete más barato disponible se sitúa en 162 euros.

Blablacar también sube precios por la saturación

La alternativa del coche compartido tampoco escapa a la subida de precios. Los viajes en Blablacar entre Málaga y Madrid, que normalmente oscilan entre 20 y 30 euros, han duplicado su coste.

El único viaje disponible para hoy cuesta 52 euros. En sentido Madrid–Málaga, prácticamente todos los viajes están completos, quedando solo uno disponible por 50 euros.

A esta situación se suma un factor clave: la celebración de Fitur, la feria de turismo más importante del país, que arranca esta semana en Madrid y moviliza a miles de profesionales desde toda España. A los pasajeros afectados este lunes se añaden ahora los viajeros del resto de la semana, lo que mantiene la presión sobre vuelos y alternativas por carretera.

En Directo

Juanma Moreno decreta tres días de luto oficial en Andalucía tras el accidente de Adamuz El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha declarado este lunes tres días luto oficial en la comunidad por medio de un decreto publicado en una edición extraordinaria del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). Las tres jornadas de luto serán entre las 00.00 horas del martes, día 20, y las 24.00 horas del jueves, día 22. En el fundamento de esta iniciativa institucional se invoca como un acto de "testimonio del dolor del pueblo andaluz por los fallecidos en el accidente ferroviario de Adamuz", y para que sea expresión "de apoyo y solidaridad con sus familias".

Fallecen los cuatro miembros de una familia de Punta Umbría desaparecidos en el accidente El Ayuntamiento de Punta Umbría (Huelva) ha confirmado el fallecimiento de los cuatro miembros de una familia de la localidad que viajaba en el Alvia descarrilado en Adamuz (Córdoba), a la que pertenecía la menor de seis años que estuvo buena parte de la noche custodiada por una guardia civil tras ser rescatada prácticamente ilesa. En el convoy viajaban la menor, sus padres, su hermano y su primo.

El presidente del TSJA se traslada a Córdoba para supervisar los trabajos por el accidente de tren en Adamuz El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, y la fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago, se han desplazado en la jornada de hoy al término municipal de Adamuz (Córdoba) donde este pasado domingo se produjo el descarrilamiento de dos trenes que ha dejado hasta el momento 39 fallecidos y 152 heridos. La investigación la llevará la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia plaza 2 de Montoro, que es el que se encontraba de guardia en el momento del accidente y cuya jueza se encuentra en el lugar del siniestro desde esta pasada noche. También se ha desplazado hasta allí un fiscal del juzgado de Montoro, según detallan a Europa Press fuentes del TSJA y de la Fiscalía Superior de Andalucía. [Pulsa aquí para leer la noticia completa]