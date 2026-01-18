Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Encuentro en Torremolinos

El impacto del porno y la violencia de género digital, a debate en el 6º Congreso Andaluz de Coeducación

Los retos de la juventud centran el foro que se celebrará el 2 y 3 de febrero

Un joven consumiendo porno.

Un joven consumiendo porno. / Córdoba

Efe

Málaga

La violencia de género digital, el fenómeno de la pornografía y las consecuencias en la juventud y la conciliación como herramienta clave para lograr la igualdad real marcarán el 6º Congreso Andaluz de Coeducación, que se celebrará el 2 y 3 de febrero en Torremolinos (Málaga). El encuentro está organizado por la Consejería de Inclusión Social, Familias e Igualdad, con la colaboración de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y las universidades públicas de Andalucía.

La cita, que lleva por lema Igualdad que se vive, se aprende y se comparte, va dirigida al alumnado universitario del grado de Pedagogía, Educación Social, Educación infantil y Primaria, profesorado, responsables de los Centros del Profesorado, personal técnico de los centros de la mujer y representantes de las asociaciones de madres y padres, entre otros.

La consejera de Inclusión Social, Loles López, ha defendido que «la igualdad debe estar presente en cada etapa educativa, pero también en las familias, en la calle, en los medios de comunicación, en los entornos digitales». Ha avanzado que en esta edición tendrán un papel protagonista los centros educativos, que presentarán sus buenas prácticas, así como las familias a través de las federaciones y asociaciones de madres y padres.

La filósofa y referente del pensamiento feminista contemporáneo Ana de Miguel ofrecerá la ponencia inaugural, titulada La coeducación: una escuela de humanismo, una escuela de igualdad. Asimismo, se abordarán cuestiones como los efectos de la pornografía, la violencia de género digital, la conciliación, la inteligencia artificial y las mujeres o el deporte en la promoción de la igualdad, el papel de los jóvenes frente a los discursos de odio.

Las sesiones del congreso, cuyo plazo de inscripción ya está abierto, se desarrollarán de forma presencial y telemática.

TEMAS

La DGT inicia una campaña de vigilancia del transporte escolar en Andalucía

La Junta pone en marcha este lunes el procedimiento de acreditación de competencias básicas para adultos

El impacto del porno y la violencia de género digital, a debate en el 6º Congreso Andaluz de Coeducación

La Junta de Andalucía reparte 400.000 euros entre 166 bandas de música, 14 de ellas de Córdoba: "Forman a profesionales de élite"

Los alquileres de viviendas cambian en Andalucía desde el 24 de enero: la nueva ley suprime el depósito oficial de fianzas

La Junta de Andalucía eliminará la «estatura mínima» para la Policía Local

Condenados a dos años de cárcel tras atracar una farmacia en Sevilla con un cortaúñas: se llevaron dos cajas de galletas

Sara Romero, presidenta de la Sedim: «Con la ampliación del cribado hemos detectado en Córdoba 63 cánceres de mama a los 49 años»

