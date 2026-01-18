La DGT inicia una campaña de vigilancia del transporte escolar en Andalucía

La Dirección General de Tráfico (DGT) mantendrá activa desde este lunes hasta el próximo viernes 23 de enero en las carreteras andaluzas una campaña para el control y vigilancia de los vehículos de transporte escolar y de menores, para comprobar que cumplen la normativa establecida para este tipo de transporte.

Durante el dispositivo, los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil verificarán, entre otras cosas, el uso del cinturón de seguridad, velocidad, alcohol y otras drogas, autorizaciones y documentos tanto del vehículo como del conductor, según ha informado la Delegación del Gobierno en Andalucía en una nota.

También prestarán especial atención a la conducción, respecto a la velocidad, consumo de alcohol y drogas, tiempo de conducción o minoración del descanso o la presencia en el interior de personas encargadas del cuidado de los menores, cuando así proceda.

En el último operativo de estas características que se desarrolló en Andalucía, en noviembre de 2025, fueron denunciados 455 vehículos sobre 756 controlados en las carreteras andaluzas, lo que supone que más de la mitad, en concreto el 60,2 %, incumplía algún precepto de seguridad en la conducción.

Del 10 al 14 de noviembre de 2025, agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil formularon un total de 1.057 denuncias sobre esos más de 400 vehículos, principalmente por no disponer de la autorización especial para realizar transporte escolar (322 denuncias) y por no tener suscrito un seguro de responsabilidad ilimitada (221), tal como exige la ley.

Desde el curso escolar 2007-2008, todos los vehículos dedicados al transporte escolar deben cumplir los requisitos que se recogen en el RD 443/2001 de 27 de abril sobre condiciones de seguridad en el transporte escolar y de menores.