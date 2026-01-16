La Junta de Andalucía eliminará la «estatura mínima» para la Policía Local

La Junta de Andalucía tiene previsto aprobar el nuevo decreto «de ingreso, de promoción interna, de movilidad, de formación y convocatoria unificada de las policías locales de Andalucía», que recogerá la eliminación del requisito de «estatura mínima» para ingresar en la Policía Local, y permitirá que, durante los periodos de práctica, se pueda «portar el arma reglamentaria». Será durante la reunión del Consejo de Gobierno de la próxima semana».

Así lo ha anunciado en Ronda el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, quien ha expuesto que Andalucía cuenta con más de mil profesionales en este cuerpo y que garantizan la seguridad de todos los pueblos y municipios. Ha puesto además en valor la Ley andaluza de Policías Locales, como la «más moderna y avanzada» de España.

Y anunció que se dará un paso más con el decreto que el Consejo de Gobierno aprobará la próxima semana y que será motivo de «alegría» no sólo para los policías locales, sino «también para la seguridad del conjunto de los andaluces».

En este sentido, ha anunciado que tras este decreto, vendrá un segundo «que desarrollará la Ley de Policías Locales en Andalucía, que se referirá a los medios, al equipamiento, a la uniformidad, a la homogenización de muchos criterios en relación» con este cuerpo.

Con el primer decreto que se aprobará la próxima semana, según señaló, se quiere dar «respuesta a las necesidades reales del servicio policial a nivel local, para situarnos a la altura de los modelos europeos más avanzados que hay en materia de seguridad pública».

Una de las novedades más importantes «es, por ejemplo, la eliminación de la estatura mínima», apuntando que «no tenía sentido que para la Policía Nacional y para la Guardia Civil ya no se exigiera esa estatura mínima y, sin embargo, para las policías locales todavía se sigue haciendo».