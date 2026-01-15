La Junta subraya que cada andaluz recibiría 143 euros menos que la media con el nuevo modelo de financiación

El Gobierno andaluz ha remarcado este jueves, un día después de la celebración del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) donde se abordó las líneas generales del nuevo modelo de financiación que pretendería poner en marcha el Ministerio de Hacienda, que cada andaluz recibiría 143 euros menos que la media de los españoles de aplicarse las directrices que contempla ese sistema. Una conclusión que señala la Junta en una nota apoyándose en un informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), que se publicó el miércoles en paralelo a la celebración en el CPFF.

Fedea apunta que si la financiación efectiva por habitante ajustada a competencias homogéneas con el nuevo modelo sería de 3.731 euros por habitante, en el caso de Andalucía sería de 3.588 euros, esa diferencia de 143 euros que apunta la Administración autonómica.

La Junta de Andalucía remarca que «la diferencia, tal y como se recoge en el informe elaborado por la Fedea, sería aún más si se compara con la comunidad que más dinero recibiría del Estado, Cataluña» al señalar entonces que «un andaluz recibiría 389 euros menos que un catalán».

Los números de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada indican que cada catalán percibiría 3.977 euros, mientras que un andaluz obtendría esos 3.588 euros, siguiendo las directrices del nuevo modelo, que entre otras aportaciones, según la información del Ministerio de Hacienda, contempla incrementar en cinco puntos la cesión de la recaudación del IRPF a las comunidades autónomas y elevarlo a un 55%, así como llevar el IVA a un 56,5%, un 1,5 puntos más.

El Gobierno andaluz subraya que los datos elaborados por Fedea «arropan la tesis» de la consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, en la que, según sus primeras proyecciones, «el modelo de financiación que ha elaborado el Gobierno de España, tras pactarlo previamente con Esquerra Republicana de Cataluña, mantiene la infrafinanciación que sufre Andalucía e incrementa las desigualdades entre las diferentes autonomías».

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España, ha señalado que se trata de un modelo que mantiene a Andalucía «en el pódium por la cola de las cinco comunidades peor financiadas». «De ahí que la señora Montero no se haya atrevido a enseñarnos la letra pequeña ni la metodología del sistema, ya que, conforme más vamos conociendo, en este caso a través del informe de Fedea, comprobamos cómo la ministra y el presidente Sánchez se han vendido al independentismo pese a que eso suponga sacrificar a comunidades como Andalucía», ha seguido argumentando la también portavoz del Gobierno andaluz.

España hace hincapié en que el modelo de financiación de Montero «no lo quiere ninguna comunidad, ni siquiera las de su mismo signo político» y que «la única que lo defiende es Cataluña, para la que «ha sido expresamente diseñado». Subraya la Junta que «Andalucía queda en financiación por habitante ajustado 3,8 puntos menos que la media y 10,4 menos que Cataluña», por cuanto su índice de financiación efectiva por habitante ajustado, que pasaría a ser de un 96,2, tendría una desventaja de 3,8 puntos sobre la media de 100, y de esos 10,4 sobre el índice de 106,6 de Cataluña.

«La brecha entre las comunidades se agrava notablemente, lo que rompe con el principio de igualdad entre los ciudadanos y el de solidaridad», apunta la consejera y portavoz.