Andalucía tiene un déficit de 36.000 plazas para centros de mayores

Andalucía tiene un déficit de 36.627 plazas residenciales para alcanzar la ratio de cinco por cada cien personas mayores de 65 años, según un informe de la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales. La ocupación media de las plazas residenciales en Andalucía es del 82,4%, igual que en España, y el tamaño medio de las residencias en la región es de 71,5 plazas (73,5 en España).

El número de plazas residenciales en Andalucía, tanto públicas como privadas, ha pasado en los últimos cinco años de 44.944 (2020) a 46.695 (2024), con una brusca caída en 2023 (42.545). El 64,3% de las plazas en Andalucía son de financiación pública en 2024 (30.006) y el 35,7 % son privadas (16.689).

Según este informe, en España sigue aumentando y serían necesarias más de 50.000 plazas para atender la demanda actual de personas con gran dependencia y dependencia severa. Las plazas residenciales -públicas y privadas- han aumentado en los cuatro años posteriores a la pandemia (2021 a 2025) en 23.075, pero la población mayor de 65 años lo ha hecho en más de 800.000 personas.

A comienzos de 2025, había en España 412.109 plazas residenciales para mayores, 17.044 más que el año anterior (han aumentado 4,3 %), según datos del Informe Mayores del Imserso. Vivían 339.655 personas en centros residenciales de mayores, 62.634 más que el año anterior (el 15,9 % más), lo que supone una ocupación del 82,4 % de las plazas existentes.

El 75,5 % de las personas que viven en residencias tienen más de 80 años. Las comunidades con mayor déficit de plazas siguen siendo Andalucía y Valencia, con 36.327 y 26.929 respectivamente; entre las dos suponen las tres cuartas partes del déficit (65,3%). Mientras tanto, en siete comunidades hay un exceso de plazas, destacando Castilla y León, con 16.712.