Ferrovial y FCC harán en Granada el primer centro de experimentación de fusión nuclear

Ferrovial, FCC Construcción y la constructora granadina Añil se han adjudicado en consorcio el diseño y edificación del primer centro de experimentación de fusión nuclear en España, que se ubicará en Escúzar, Granada. En concreto, Ferrovial participará en la ejecución de un primer acuerdo marco que cuenta con un presupuesto de 174 millones para comenzar el diseño y la construcción de la infraestructura que albergará la instalación nuclear experimental, según apuntó el grupo.

Este proyecto tecnológico albergará dos aceleradores de partículas destinados a estudiar los efectos de la fusión nuclear sobre diferentes materiales. Las instalaciones científicas han sido promovidas por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, por y la Junta de Andalucía. FMIF-DONES se convertirá en una instalación científica que permitirá simular el flujo de neutrones que se produce en un reactor de fusión nuclear. Estos neutrones irradiarán sobre los materiales objeto de estudio para comprobar su comportamiento y contribuir al desarrollo de nuevas tecnologías para la generación de energía de fusión.