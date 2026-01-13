Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
AeropuertoRobo en LucenaJacoboEl AlamilloPolicía NacionalEdificio Junta AndalucíaEl CidVirgen de los Remedios
instagramlinkedin

Pionero en España

Ferrovial y FCC harán en Granada el primer centro de experimentación de fusión nuclear

La ejecución del primer acuerdo marco que cuenta con un presupuesto de 174 millones de euros para comenzar el diseño y la construcción de la infraestructura

Imagen del proyecto de las instalaciones de Ifmif-Dones en Escúzar.

Imagen del proyecto de las instalaciones de Ifmif-Dones en Escúzar. / Córdoba

EFE

Madrid

Ferrovial, FCC Construcción y la constructora granadina Añil se han adjudicado en consorcio el diseño y edificación del primer centro de experimentación de fusión nuclear en España, que se ubicará en Escúzar, Granada. En concreto, Ferrovial participará en la ejecución de un primer acuerdo marco que cuenta con un presupuesto de 174 millones para comenzar el diseño y la construcción de la infraestructura que albergará la instalación nuclear experimental, según apuntó el grupo.

Este proyecto tecnológico albergará dos aceleradores de partículas destinados a estudiar los efectos de la fusión nuclear sobre diferentes materiales. Las instalaciones científicas han sido promovidas por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, por y la Junta de Andalucía. FMIF-DONES se convertirá en una instalación científica que permitirá simular el flujo de neutrones que se produce en un reactor de fusión nuclear. Estos neutrones irradiarán sobre los materiales objeto de estudio para comprobar su comportamiento y contribuir al desarrollo de nuevas tecnologías para la generación de energía de fusión.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multas, límites horarios y prohibiciones: así controlan las ciudades andaluzas la pirotecnia en Navidad
  2. El PP-A obtendría más votos que la suma de toda la izquierda, según la encuesta del Centra
  3. La primera bebé andaluza de 2026 nace en Huelva un minuto después de la campanadas
  4. La Inspección de Trabajo requiere al SAS implantar un plan de desconexión digital tras una denuncia del Sindicato Médico de Córdoba
  5. La borrasca Francis deja 470 desalojos en Cádiz y daños en varias provincias de Andalucía
  6. Así es la felicitación de Juanma Moreno por Navidad: “Sé tu mejor versión (todo el año)”
  7. Andalucía registra la temperatura mínima más baja del país con -17,3ºC en Sierra Nevada
  8. Andalucía activa un plan de registro y seguimiento de personas electrodependientes

Ferrovial y FCC harán en Granada el primer centro de experimentación de fusión nuclear

Ferrovial y FCC harán en Granada el primer centro de experimentación de fusión nuclear

Bono Alquiler Joven en Andalucía: cómo solicitarlo, requisitos y cuantías

Bono Alquiler Joven en Andalucía: cómo solicitarlo, requisitos y cuantías

Consulta el nivel de los pantanos en Andalucía en estos momentos

Consulta el nivel de los pantanos en Andalucía en estos momentos

Andalucía dice 'no' a los 4.850 millones del modelo de financiación: "El reparto es injusto y amplía la brecha con Cataluña"

Andalucía dice 'no' a los 4.850 millones del modelo de financiación: "El reparto es injusto y amplía la brecha con Cataluña"

El 95% del aguacate que venderá Mercadona procede de proveedores andaluces durante la campaña nacional, como Trops y Surfruit

El 95% del aguacate que venderá Mercadona procede de proveedores andaluces durante la campaña nacional, como Trops y Surfruit

Un plan contra el fraude en el comercio en Andalucía: más de 2.000 inspecciones en 2026

Un plan contra el fraude en el comercio en Andalucía: más de 2.000 inspecciones en 2026

La Junta reitera la necesidad de mejora energética en el norte de Córdoba

La Junta recuerda que no todas las compras se pueden devolver y que los cambios dependen del comercio

Tracking Pixel Contents