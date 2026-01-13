Pionero en España
Ferrovial y FCC harán en Granada el primer centro de experimentación de fusión nuclear
La ejecución del primer acuerdo marco que cuenta con un presupuesto de 174 millones de euros para comenzar el diseño y la construcción de la infraestructura
EFE
Ferrovial, FCC Construcción y la constructora granadina Añil se han adjudicado en consorcio el diseño y edificación del primer centro de experimentación de fusión nuclear en España, que se ubicará en Escúzar, Granada. En concreto, Ferrovial participará en la ejecución de un primer acuerdo marco que cuenta con un presupuesto de 174 millones para comenzar el diseño y la construcción de la infraestructura que albergará la instalación nuclear experimental, según apuntó el grupo.
Este proyecto tecnológico albergará dos aceleradores de partículas destinados a estudiar los efectos de la fusión nuclear sobre diferentes materiales. Las instalaciones científicas han sido promovidas por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, por y la Junta de Andalucía. FMIF-DONES se convertirá en una instalación científica que permitirá simular el flujo de neutrones que se produce en un reactor de fusión nuclear. Estos neutrones irradiarán sobre los materiales objeto de estudio para comprobar su comportamiento y contribuir al desarrollo de nuevas tecnologías para la generación de energía de fusión.
- Multas, límites horarios y prohibiciones: así controlan las ciudades andaluzas la pirotecnia en Navidad
- El PP-A obtendría más votos que la suma de toda la izquierda, según la encuesta del Centra
- La primera bebé andaluza de 2026 nace en Huelva un minuto después de la campanadas
- La Inspección de Trabajo requiere al SAS implantar un plan de desconexión digital tras una denuncia del Sindicato Médico de Córdoba
- La borrasca Francis deja 470 desalojos en Cádiz y daños en varias provincias de Andalucía
- Así es la felicitación de Juanma Moreno por Navidad: “Sé tu mejor versión (todo el año)”
- Andalucía registra la temperatura mínima más baja del país con -17,3ºC en Sierra Nevada
- Andalucía activa un plan de registro y seguimiento de personas electrodependientes