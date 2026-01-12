Control
Un plan contra el fraude en el comercio en Andalucía: más de 2.000 inspecciones en 2026
Las actuaciones inspectoras se desarrollarán durante todo el año, salvo las campañas específicas de rebajas de invierno y verano, con especial atención a horarios comerciales las permutas previstas legalmente y las zonas de gran afluencia turística
El Plan de Inspección Comercial de Andalucía 2026 superará las 2.000 actuaciones inspectoras en el conjunto de Andalucía.
Las actuaciones inspectoras se desarrollarán durante todo el año, salvo las campañas específicas de rebajas de invierno y verano, con especial atención a horarios comerciales, incluidos los festivos autorizados, las permutas previstas legalmente y las zonas de gran afluencia turística; la verificación de los requisitos de las tiendas de conveniencia; las ventas en rebajas, con el objetivo de evitar fraudes y garantizar la correcta información a las personas consumidoras; las ventas en liquidación y ventas promocionales, como Black Friday o Mid Season Sales y la venta a distancia y comercio electrónico, para garantizar la seguridad en las compras y prevenir fraudes.
