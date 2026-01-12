Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Residencias de mayoresEl JamónComercioIncendio en BelmezJuicio por drogasEl tiempoNuevas viviendasSalud mental
instagramlinkedin

Control

Un plan contra el fraude en el comercio en Andalucía: más de 2.000 inspecciones en 2026

Las actuaciones inspectoras se desarrollarán durante todo el año, salvo las campañas específicas de rebajas de invierno y verano, con especial atención a horarios comerciales las permutas previstas legalmente y las zonas de gran afluencia turística

Mujeres comprando en una tienda.

Mujeres comprando en una tienda. / AJ González

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Sevilla

El Plan de Inspección Comercial de Andalucía 2026 superará las 2.000 actuaciones inspectoras en el conjunto de Andalucía.

Las actuaciones inspectoras se desarrollarán durante todo el año, salvo las campañas específicas de rebajas de invierno y verano, con especial atención a horarios comerciales, incluidos los festivos autorizados, las permutas previstas legalmente y las zonas de gran afluencia turística; la verificación de los requisitos de las tiendas de conveniencia; las ventas en rebajas, con el objetivo de evitar fraudes y garantizar la correcta información a las personas consumidoras; las ventas en liquidación y ventas promocionales, como Black Friday o Mid Season Sales y la venta a distancia y comercio electrónico, para garantizar la seguridad en las compras y prevenir fraudes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multas, límites horarios y prohibiciones: así controlan las ciudades andaluzas la pirotecnia en Navidad
  2. El PP-A obtendría más votos que la suma de toda la izquierda, según la encuesta del Centra
  3. La primera bebé andaluza de 2026 nace en Huelva un minuto después de la campanadas
  4. La Inspección de Trabajo requiere al SAS implantar un plan de desconexión digital tras una denuncia del Sindicato Médico de Córdoba
  5. La Junta de Andalucía lleva el aceite de oliva virgen a 2.000 centros escolares
  6. La borrasca Francis deja 470 desalojos en Cádiz y daños en varias provincias de Andalucía
  7. Así es la felicitación de Juanma Moreno por Navidad: “Sé tu mejor versión (todo el año)”
  8. Andalucía registra la temperatura mínima más baja del país con -17,3ºC en Sierra Nevada

El 95% del aguacate que venderá Mercadona procede de proveedores andaluces durante la campaña nacional, como Trops y Surfruit

El 95% del aguacate que venderá Mercadona procede de proveedores andaluces durante la campaña nacional, como Trops y Surfruit

Un plan contra el fraude en el comercio en Andalucía: más de 2.000 inspecciones en 2026

Un plan contra el fraude en el comercio en Andalucía: más de 2.000 inspecciones en 2026

La Junta reitera la necesidad de mejora energética en el norte de Córdoba

Andalucía dice 'no' a los 4.850 millones del modelo de financiación: "El reparto es injusto y amplia la brecha con Cataluña"

Andalucía dice 'no' a los 4.850 millones del modelo de financiación: "El reparto es injusto y amplia la brecha con Cataluña"

Consulta el nivel de los pantanos en Andalucía en estos momentos

Consulta el nivel de los pantanos en Andalucía en estos momentos

La Junta recuerda que no todas las compras se pueden devolver y que los cambios dependen del comercio

Las mujeres con alto riesgo de tener cáncer de mama podrán pedir el "acto único" del cribado a partir del lunes

Las mujeres con alto riesgo de tener cáncer de mama podrán pedir el "acto único" del cribado a partir del lunes

Nuevo caso de violencia de género en Andalucía: detenido en Olvera un hombre de 60 años por el asesinato de su mujer

Nuevo caso de violencia de género en Andalucía: detenido en Olvera un hombre de 60 años por el asesinato de su mujer
Tracking Pixel Contents