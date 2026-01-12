La Junta reitera la necesidad de mejora energética en el norte de Córdoba

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha reclamado al Gobierno que incorpore 102 actuaciones que representan una inversión adicional de 365 millones de euros, lo que eleva hasta los 823 millones las nuevas infraestructuras eléctricas solicitadas para «no limitar ni frenar el desarrollo y el crecimiento de Andalucía en los próximos años». Esos 365 millones son adicionales a la propuesta de inversión en nuevas actuaciones de la planificación del Ministerio, que es de 458 millones. El periodo de alegaciones se cerró el 16 de diciembre de 2025.

El Gobierno andaluz esgrime que el Gobierno «apenas atiende el 23% de las actuaciones solicitadas por el Gobierno andaluz, destinando a Andalucía sólo el 11,8% de la inversión total para España», por lo que advirtió de que queda «muy por debajo» de aplicarse los criterios de población, superficie o consumo eléctrico, según una nota del Gobierno andaluz.

La Consejería de Industria ha informado de su consulta a las empresas promotoras de proyectos de generación, al sector industrial más demandante de nueva electrificación, así como a las distribuidoras de electricidad, para que las infraestructuras solicitadas sean acordes a las necesidades reales del territorio.

Las peticiones de la Junta de Andalucía se dirigen al reforzamiento de los ejes estructurales de conexión de Andalucía, tanto dentro del territorio andaluz como conectando con el resto del territorio nacional, y para disponer de elementos de acceso a la red de transporte para atender proyectos de generación y de almacenamiento. El Gobierno andaluz ha señalado, después de que en marzo de 2024 la Administración del Estado requiriese a las comunidades sus propuestas, que hay 119 proyectos que requieren nuevas infraestructuras no contempladas en el actual borrador de planificación para ser viables y que suman 14.500 megavatios (14,5 gigavatios), y también ha recibido de las distribuidoras la solicitud de 19 posiciones de apoyo necesarias para cubrir proyectos de demanda. Todas estas solicitudes suponen una potencia total no atendida cercana a los 18 gigavatios (GW).

En esas 102 actuaciones adicionales a las contempladas en la propuesta del Ministerio, Andalucía reclama la construcción de 16 nuevas líneas, la repotenciación de seis ejes ya existentes, la construcción de 12 subestaciones y la instalación de tres nuevos transformadores. Son 37 actuaciones estructurales con una inversión asociada de 306,4 millones de euros.

El norte de Córdoba

Entre las infraestructuras prioritarias para la Junta de Andalucía que no ha previsto el Ministerio para su ejecución antes de 2030 destacan el eje Lancha-Peñarroya-Maguilla de 400 kilovoltios (kV) y la nueva subestación de Peñarroya, actuaciones críticas para atender necesidades de demanda y generación del Valle del Guadiato y Los Pedroches en Córdoba.

El Gobierno andaluz defiende que son actuaciones necesarias para estructurar el territorio y conectar mediante esta nueva vía el norte de la provincia con Extremadura y no limitar el potencial para el desarrollo de proyectos de generación renovable y almacenamiento, así como las conexiones de proyectos industriales de gran consumo de esta comarca. La Junta de Andalucía ha solicitado la construcción de 65 nuevas posiciones de acceso en subestaciones, con una inversión de 58,6 millones. Defiende que con ello se atendería la demanda para consumos industriales localizados en el entorno de Málaga, Cádiz, Sevilla y Granada; se facilitaría el desarrollo de plantas de generación renovable para atraer más actividad industrial a las provincias de Almería, Jaén, Cádiz y Huelva; se atenderían proyectos de hidrógeno verde, especialmente en las provincias de Cádiz y Huelva; y se aseguraría la potencia necesaria para los centros de datos previstos en Sevilla y Granada.