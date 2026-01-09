La Junta de Andalucía lleva el aceite de oliva virgen a 2.000 centros escolares

La Junta de Andalucía promueve la alimentación saludable entre los escolares de la comunidad autónoma a través del Programa Escolar de Consumo de Frutas, Hortalizas, Leche y Aceite de Oliva, que incluye el virgen extra, en el que participan más de 2.000 centros educativos andaluces.

La iniciativa, en la que participan las Consejerías de Sanidad, Desarrollo Educativo y Agricultura, cuenta entre los alimentos seleccionados con el aceite de oliva virgen extra Magnasur, de la Sociedad Cooperativa Andaluza Bedmarense, de Bedmar (Jaén).

La delegada de Agricultura en Jaén, Soledad Aranda, ha participado este viernes en la presentación de la edición especial de la botella que la cooperativa ha diseñado para esta nueva edición del programa, destinado al alumnado de Infantil y Primaria (de 3 a 12 años). Aranda ha subrayado «la importancia de que los escolares puedan disfrutar de las cualidades saludables y de los beneficios del consumo de nuestro aceite de oliva virgen extra».

Junto al presidente de la SCA Bedmarense, Agapito Vega, el gerente de la misma, Samuel Carrión, y el alcalde de Bedmar, Enrique Carreras, la delegada territorial aplaudió que sea una empresa jiennense la que resulte, por quinta vez en los ocho años de vida del programa, adjudicataria de este contrato de suministro de AOVE. Serán 30.000 las botellas de medio litro las que se darán a conocer a través de este programa entre los escolares de Andalucía.

La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural establece una serie de requisitos para la elección del aceite participante en este programa educativo. Por un lado, deben estar amparados bajo una Denominación de Origen o Indicación Geográfica Protegida y adheridos a la marca Gusto del Sur.