CCOO denuncia las condiciones desactualizadas de 580.000 trabajadores en Andalucía

El sindicato CCOO-A ha denunciado que 580.000 trabajadores en Andalucía no tienen actualizadas sus condiciones laborales ni sus salarios y ha reclamado a los empresarios que se sienten a negociar un «reparto más justo de las rentas y la actualización de las condiciones laborales».

En un comunicado, el secretario de Condiciones de Trabajo de CCOO de Andalucía, José Antonio Frejo, advierte que, de no alcanzarse un entendimiento en el marco del diálogo social, la respuesta será el conflicto, y ha apuntado que en Andalucía un trabajador cobra, de media, 4.500 euros menos que en el resto de España y su jornada laboral es más extensa, trabajando una media de 12 horas más al año.

«En Andalucía se trabaja más, pero con peores condiciones y con menos salario que la media de España», ha afirmado el secretario de Condiciones de Trabajo de CCOO de Andalucía basándose en la situación de la negociación colectiva en la comunidad andaluza que indica que 580.000 trabajadores no tienen sus condiciones laborales ni sus salarios actualizados a fecha de hoy.

Según el dirigente sindical, casi el 70 % de los 190 convenios sectoriales andaluces se encuentran en situación de prórroga o en proceso de negociación para este año 2026, mientras que cerca del 52 % de estos convenios llevan bloqueados desde el año 2023 o incluso desde fechas anteriores.

Por estos motivos, el objetivo de CCOO de Andalucía para 2026 es plantear en la negociación colectiva unas bases negociadoras «altamente exigentes que logren revertir esta tendencia y reduzcan la brecha de forma efectiva» y ha defendido que la actualización de los convenios es una medida de justicia necesaria para que los trabajadores no sigan perdiendo poder adquisitivo ni calidad en su empleo.