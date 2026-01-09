Andalucía aprobará una oferta de empleo con 3.700 plazas para profesores: habrá oposiciones en 2026

La Consejería de Educación se ha reunido este viernes con los sindicatos de la mesa sectorial para tratar el borrador de la Oferta de Empleo Público (OEP) de 2026 de docentes de Primaria, Secundaria y otras especialidades. En total hay 3.720 plazas disponibles, a las que se tienen que sumar las acumuladas años anteriores para una anunciar una nueva convocatoria de oposiciones de más de 6.000 plazas, tal como informó la Junta de Andalucía a finales del año pasado.

Es importante tener en cuenta que la publicación de una OEP es el paso previo para que puedan convocarse oposiciones para el ingreso a la función pública docente. Una vez publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) se dispone de tres años para convocar en oposición estas plazas publicadas. Por lo tanto, cabe destacar que esta no es la convocatoria de oposiciones que llegará más adelante.

Las más de 3.700 plazas se distribuyen en plazas de ingreso y acceso en los cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, de Profesores de Música y Artes Escénicas, de Maestros y de Profesores Especialistas en Sectores Singulares de Formación Profesional. No obstante, según la previsión del sindicato Csif, y tal como explicó El Correo de Andalucía a finales de año, la intención es que en 2026 no se convoquen plazas de maestros.

Previsión de plazas a convocar

Tras la reunión mantenida este viernes con la Consejería de Educación, el sindicato asegura que gran parte de estas plazas serán convocadas en el procedimiento selectivo que se celebrará este año 2026. Además, existen otras ofertas de empleo público que tienen plazas pendientes de convocarse (de las ofertas de empleo de 2023 y 2024). Por tanto, teniendo en cuenta la previsión de especialidades realizada por la Consejería para este 2026, Csif prevé que se convoquen 5.134 plazas de Secundaria y Especialidades. A estas plazas hay que sumar alrededor de 850 plazas que se espera que se oferten para los Catedráticos.

En concreto, para el próximo curso 2026-2027 se estima que se convoquen 4.375 plazas de enseñanza Secundaria para las oposiciones y 200 para los profesores de Música. Aunque no está previsto que se convoque ninguna plaza para maestros se contemplan 440 plazas nuevas para profesores Especialistas en Sectores Singulares de Formación Profesional.

Plazas vacantes por especialidades

Del total de plazas que se quedan libres de cara al curso que viene y según los datos del borrador compartido por la Junta de Andalucía a los sindicatos las especialidades con mayor número de plazas disponibles son las siguientes: en Secundaria, hay 250 plazas libres para profesores de Matemáticas, 150 para docentes de Orientación Educativa, 150 para profesores de Tecnología, 350 para Formación y Orientación Laboral, 150 de Informática y 170 para profesionales de Procesos de Gestión Administrativa. En total hay 2.260 plazas disponibles de empleo público pero Csif estima que se convoquen en oposiciones 4.375, la suma de las ofertas acumuladas en 2023 y 2024.

En cuanto a los profesores de Música, el mayor número de vacantes se concentra en los docentes de Guitarra, Percusión y Lenguaje musical que, junto con el resto de especialidades suman 155 plazas. No obstante, Csif calcula que se convocarían 200 plazas en las oposiciones.

El borrador de OEP contempla 806 plazas disponibles para Maestros, de las cuales 160 serán para Infantil, 156 para Primaria y 100 para Educación Física, entre las especialidades con más oferta.

Por último, en el ámbito de Formación Profesional destacan las 70 plazas de Cocina y pastelería, las 100 de Mantenimiento de Vehículos y las 40 de Servicios de Restauración. En total se han ofertado 380 plazas en 2026, pero para las oposiciones de este año el sindicato contempla que con el acumulado de años anteriores se pongan a disposición de los aspirantes 440 plazas.