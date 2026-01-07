Nueve millones en daños y 60 viviendas afectadas por el temporal en Matalascañas: "Puede ir a peor, estamos sin defensas"

Nueve millones de euros en desperfectos en el Paseo Marítimo de Matalascañas, medio centenar de viviendas dañadas en el Pueblo Andaluz, un edificio desalojado y en situación de riesgo. El alcalde de Almonte, Francisco Bella, ha hecho balance este miércoles de los daños causados por la borrasca Francis y, sobre todo, ha lanzado una advertencia: la situación puede empeorar en los próximos días. "Nos encontramos sin defensas. Estamos tomando medidas de protección, pero somos más vulnerables", explicó el regidor.

Matalascañas lleva años expuesta a los efectos de los temporales que han dejado distintos daños y desperfectos en esta zona de la costa onubense, además de la pérdida de la arena de las playas. Pero la situación ha empeorado sensiblemente a raíz de la borrasca Francis que ha causado cuantiosos destrozos en el Paseo Marítimo y ha derribado las defensas que protegían a los barrios más próximos a la costa que se encuentran ya prácticamente desprotegidos.

El alcalde de Almonte cuantificó los destrozos en nueve millones de euros, cifra a la que hay que añadir los desperfectos en el edificio Alcotán, que tuvo que ser desalojado y que se está reforzando, y en la urbanización del Poblado andaluz, la más próxima al Paseo. En ambos casos se han realizado inspecciones de urgencias a través de la Unidad Militar de Emergencias a solicitud del propio Ayuntamiento.

Para paliar estos daños, el municipio ha solicitado al Ministerio la la declaración de zona gravemente afectada (la actual denominación de zona catastrófica) con el objetivo de facililitar el acceso a ayudas y recursos para la recuperación. Asimismo, este miércoles se celebra una reunión de urgencia con presencia de todas las administraciones afectadas: el Gobierno central, a través de la subdelegada María José Rico, la Dirección de Costas, el delegado de la Junta en Huelva y la secretaria provincial de la Delegación de Sostenibilidad y Medio Ambiente.

"Ha sido la crónica de una tragedia anunciada"

Además de las ayudas, el alcalde de Almonte incidió en la necesidad de adoptar medidas urgentes para la protección de la costa y de las zonas urbanizadas más próximas. "Es fundamental la reconstrucción urgente de las defensas para evitar más daños", apuntó el alcalde, quien señaló que dentro de los recursos limitados municipales ya se están adoptando medidas.

El Ayuntamiento ha pedido al Gobierno que lleve a cabo un plan de refuerzo y ha lamentado que no se hayan adoptado medidas antes. "Esto ha sido la crónica de una tragedia anunciada. Se sabía que iba a pasar. Por eso le pedimos al Ministerio que cambiara las prioridades en la actuación de relleno de arena y empezara por esta zona pero no nos escuchó".

En esta línea, y a la espera de la reunión convocada este miércoles, el alcalde rechazó cualquier posibilidad de que se ejecute el plan propuesto por el Ministerio de Transición Ecológica para reconstruir el Paseo Marítimo más alejado de la costa e incluso derribar algunos de los edificios.

Respaldo del Gobierno de España

Tras la reunión entre el Ayuntamiento, la Junta y el Gobierno de España, la subdelegada del Ejecutivo central en la provincia, María José Rico, ha defendido "la mano tendida" para resolver los problemas de Matalascañas de "forma definitiva".

"Y, de hecho, para tranquilizar a la ciudadanía de Matalascañas, que es lo más importante porque están sufriendo por las viviendas que tienen en primera línea de playa, todo esto se va a notar y en menos de seis días ya va a estar esa draga, con la tubería que tiene más de un kilómetro de densidad, expandiendo esa arena en la zona más afectada", ha añadido la subdelegada.

La subdelegada ha subrayado que esa aportación supone "una inversión cercana a los seis millones de euros" por parte del Gobierno y que, además, la Subdelegación ha elevado ya al Ministerio de Política Territorial "la petición de auxilio y de declaración de Zona Gravemente Afectada por la Emergencia de Protección Civil, de cara a que el Ministerio analice el supuesto con la sensibilidad que le caracteriza" ya que "ha hecho frente a danas, a incendios y a catástrofes que estamos sufriendo con motivo del cambio climático en toda España y también en el litoral".