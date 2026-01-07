La Junta de Andalucía destinará más de 2,5 millones a exhumación de fosas e identificación genética en 2026 y 2027

La Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, con competencias en materia de memoria democrática, tiene previsto invertir más de 2,5 millones de euros en los ejercicios 2026 y 2027 en el proceso de "reconocimiento institucional de las víctimas" de la Guerra Civil y el Franquismo, en el que se incluyen las exhumaciones de fosas y la identificación genética de los restos.

Así figura en el 2º Plan Andaluz de Memoria Democrática aprobado a finales de diciembre por el Consejo de Gobierno y consultado por Europa Press. Tras su aprobación, será elevado al Parlamento de Andalucía. Dentro del objetivo tercero de los cuatro que prevé el plan, la Consejería de Patricia del Pozo se dispone a destinar 110.198 euros en 2026 y 2027, respectivamente, en actuaciones destinadas a facilitar los trabajos de búsqueda e identificación y de reconocimiento de las víctimas.

Para localización y exhumación de víctimas, reserva 445.881 euros para cada uno de los ejercicios; y para identificación genética de los restos, 710.000 euros en cada uno de los ejercicios. Ante el "número elevado de fosas pendientes de exhumar", la Administración autonómica apuesta por "afianzar" la cooperación "interadministrativa", un "instrumento de gran utilidad".

Con esta cooperación -recogida en el objetivo primero del plan- se pretende "continuar con las actuaciones de exhumación en grandes fosas, entre otras, la de Monumento en Sevilla, y La Salud y San Rafael en Córdoba". "La Junta de Andalucía no ha dejado de lado la recuperación de las víctimas que están pendientes de exhumar en fosas más pequeñas".

En el objetivo cuarto, la consejería especifica que "una vez se haya dado respuesta a las necesidades prioritarias de exhumación e identificación genética de víctimas, se adoptarán las medidas necesarias para la creación del Instituto de la Memoria Democrática de Andalucía", que "jugará un papel fundamental en el desarrollo de las actuaciones de identificación, protección y difusión de los documentos de la memoria democrática de Andalucía y en las garantías del derecho al acceso al contenido de los mismos".

El plan recientemente aprobado busca "fomentar la participación del tejido asociativo e institucional en las actuaciones de recuperación de la memoria democrática; fomentar el espacio colaborativo y de trabajo creado en el seno del Consejo de la Memoria Democrática, ayudas para actividades de recuperación, creación de Registro de Entidades de Memoria Democrática de Andalucía y el desarrollo mediante comisiones técnicas específicas de personas expertas".

Asimismo, busca "contribuir a culminar el proceso de reconocimiento institucional de las víctimas de la Guerra Civil y la posguerra, a través de actuaciones destinadas a facilitar los trabajos de búsqueda e identificación y de reconocimiento de las víctimas, de localización y exhumación de las víctimas, de identificación genética de las víctimas exhumadas, así como actuaciones que permitan el acceso de la ciudadanía a la información relativa a las actuaciones de recuperación y las actuaciones destinadas a la recuperación de la memoria democrática desde la perspectiva de género".

A su vez, este plan pretende "facilitar el conocimiento de unos hechos y circunstancias acaecidas en ese periodo, asegurando la preservación de los documentos y favoreciendo la investigación y divulgación para su estudio y conocimiento científico". Esto último se concreta con el seguimiento de las actuaciones en materia de educación y formación, actuaciones para la identificación de los fondos documentales de la memoria democrática y de investigación y difusión de material científico.