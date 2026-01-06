Rebajas
Comercio Andalucía reclama una regulación clara de la venta online y del uso de algoritmos en la fijación de precios
La Confederación advierte de que la opacidad en los precios personalizados genera desconfianza y competencia desleal frente al pequeño comercio
La Confederación Comercio Andalucía ha reiterado la necesidad de contar con una regulación efectiva de la venta por internet que garantice transparencia, equidad y competencia justa entre todos los operadores comerciales.
La organización recuerda que las recientes informaciones sobre el uso de algoritmos para personalizar precios y publicidad vuelven a poner de manifiesto una preocupación sostenida del pequeño comercio: la ausencia de normas claras en el entorno digital está permitiendo prácticas que generan desconfianza en el consumidor y desequilibrios en el mercado, explica Comercio Andalucía en una nota de prensa.
“No todo vale en la fijación de precios”
Comercio Andalucía subraya que, aunque existe libertad para fijar precios, la utilización de sistemas automatizados opacos, que modifican importes o condiciones en función del perfil del consumidor sin información clara y comprensible, constituye una mala praxis comercial que debe ser regulada.
“El pequeño comercio cumple cada día con normativas estrictas, precios visibles y condiciones transparentes. No es razonable que en el comercio online se permitan prácticas que el consumidor no entiende ni puede controlar”, señala la Confederación.
Las prioridades: transparencia, protección y competencia justa
Comercio Andalucía defiende un marco regulatorio que garantice:
- Transparencia real en el uso de algoritmos.
- Protección efectiva de los derechos de los consumidores.
- Competencia leal, evitando privilegios para plataformas digitales respecto al comercio de proximidad.
- Igualdad de condiciones entre operadores físicos y digitales.
La Confederación insiste en que el comercio de cercanía no se opone a la digitalización ni a la innovación, pero sí exige reglas claras y justas que refuercen la confianza del consumidor y permitan un mercado equilibrado, sostenible y transparente.
