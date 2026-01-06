Andalucía registra la temperatura mínima más baja del país con -17,3ºC en Sierra Nevada

La comunidad andaluza ha registrado este martes, 6 de enero, la temperatura mínima más baja del país, con -17,3 grados centígrados en Pradollano (Granada), dentro del Parque Nacional de Sierra Nevada, alcanzados a las 9,40 horas.

Según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), a este registro le siguen Molina de Aragón (Guadalajara), con -14 grados a las 5.40 horas, y Cap de Vaquèira (Lleida), donde se ha alcanzado la misma temperatura a las 9.30 horas.

Tras estos registros, otros dos enclaves granadinos ocupan el cuarto y quinto puesto en el ranking de temperaturas mínimas. En cuarta posición se sitúa la zona del Radiotelescopio de Sierra Nevada, donde se han alcanzado -13,9 grados a las 9.40 horas, seguida de Laguna Seca, también en el Parque Nacional de Sierra Nevada, que ha registrado -13,4 grados a las 9.40 horas.

Además, otro punto de la provincia de Granada aparece en el décimo lugar de la lista, Camarate 2, en el Parque Nacional de Sierra Nevada, donde el termómetro ha marcado -12,2 grados a las 10.00 horas.

En Andalucía, las temperaturas mínimas previstas para esta jornada oscilan entre los 8 grados en Almería y los -2 grados en Granada. Por provincias, se esperan 5 grados en Cádiz, 0ºC en Córdoba, 3 grados en Huelva, 0ºC en Jaén, 6 grados en Málaga y 3ºC en Sevilla.

El día más frío del año

Asimismo, la Aemet ha informado en un comunicado en su cuenta oficial en 'X', consultado por Europa Press, que este Día de Reyes ha sido, hasta el momento, el más frío de lo que va de invierno en Andalucía, con temperaturas mínimas bajo cero en amplias zonas.

Además, ha señalado que este 6 de enero de 2026 se sitúa como el noveno Día de Reyes más frío registrado en Sevilla desde 1951, empatado con 1968, con una temperatura mínima de 2,7 grados.

La agencia meteorológica ha recordado que la memoria climatológica es "frágil", ya que el Día de Reyes de 2024 fue aún más frío, con mínimas de hasta 3 grados, ocupando el séptimo puesto de las más bajas de la historia.