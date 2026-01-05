El paro bajó en 51.782 personas en Andalucía durante el 2025 y la cifra es la más reducida de los últimos 18 años

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 51.782 personas en 2025 en Andalucía en relación al año anterior (-8,16%) hasta los 583.057 desempleados tras un descenso del 2,06% el último mes del año respecto a noviembre (12.271 parados menos), según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Con la bajada del último año, se acumulan ya cinco ejercicios consecutivos de descensos en el desempleo en la región.

Este número total de desempleados es la cifra más baja al cierre de un año desde 2007. Desde el inicio de la serie histórica comparable, en 1996, el paro ha bajado la mayoría de los años en Andalucía (20 veces) mientras que ha subido en nueve ocasiones, siendo el descenso del último año la bajada más pequeña desde 2023.

A nivel nacional, el paro registró en 2025 un descenso de 152.048 personas (-5,94%), hasta un total de 2.408.670 desempleados, la menor cifra en un cierre de año desde el ejercicio 2007.

Con el descenso registrado en 2025, el paro encadena cinco años consecutivos de retrocesos tras el contabilizado en 2021, cuando se experimentó una caída récord de 782.232 desempleados por el fin de las restricciones asociadas a la pandemia; el registrado en 2022 (-268.252 parados), el experimentado en 2023 (-130.197 desempleados) y el de 2024 (-60.101 parados).

Por provincias

Por provincias, el paro bajó en todas, siendo las mayores caídas en Sevilla (-11.643), seguida de Cádiz (-9.805) y Málaga (-9.199). A estas provincias le siguen Córdoba (-5.252), Granada (-5.209), Almería (-3.723), Huelva (-3.684) y Jaén (-3.267).

En cuanto a sexos, el año cerró con 357.006 mujeres desempleadas, 31.334 menos que el año precedente y 226.051 hombres sin empleo, un descenso de 20.448 en el número de parados en el último año.

En 2025, el paro entre los jóvenes menores de 25 años bajó, con 3.128 parados menos y el desempleo entre las personas de 25 o más años se redujo en 48.654 desempleados.

Por sectores

En el último mes del año, el paro bajó en Servicios, 10.503 menos (-2,54%); Sin empleo anterior, 3.227 menos (-4,59%); Agricultura, 1.024 menos (-3,32%), mientras que se incrementó en Construcción, 2.353 más (+4,75%); e Industria, 130 más (+0,41%).

Al cierre del mes, los sectores con más parados son Servicios (402.350), Sin empleo anterior (67.139), mientras que los sectores con menos desempleados son Agricultura (29.813), Industria (31.848), Construcción (51.907).

Por comunidades autónomas, el desempleo bajó el año pasado en todas las regiones salvo en el País Vasco (+54). Las comunidades con la mayor reducción fueron Andalucía (-51.782), Comunidad Valenciana (-25.560) y Cataluña (-11.959), frente a La Rioja (-202) y Ceuta (-722), en el lado contrario.

Contratación

El número de contratos firmados en Andalucía en 2025 bajó un 2,47% durante el año hasta registrar 300.384 en diciembre. En cuanto al tipo de contratos, los indefinidos descendieron un 6,3% hasta los 115.440 contratos y los temporales aumentaron un 0,1% hasta sumar 184.944 contratos en el último mes del año.

Del número de contratos registrados al cierre del año, el 61,57% fue temporal (frente a un 58,69% del mes anterior) y un 38,43%, indefinidos (el mes precedente fue un 41,31%).

Datos del mes de diciembre

El desempleo se redujo en diciembre en 12.271 parados respecto al mes precedente. Desde 1996, el paro en diciembre ha bajado en diciembre la mayoría de veces en Andalucía (25 veces) mientras que ha subido en cuatro ocasiones, siendo el descenso del último mes la bajada más pequeña desde 2024.

En cuanto a sexos, de los 583.057 desempleados registrados en diciembre, 357.006 fueron mujeres, 11.279 menos (-3,1%) y 226.051, hombres, lo que supone un descenso de 992 en el número de desempleados respecto al mes anterior (-0,4%).

En diciembre, el paro entre los jóvenes menores de 25 años bajó, con 3.823 parados menos que a cierre del pasado mes (-7,2%), mientras que el paro de las personas con 25 años y más se redujo en 8.448 desempleados (-1,56%).

El paro bajó en todas las provincias, siendo las mayores caídas en Jaén (-2174), Granada (-2035), Sevilla (-1835), Cádiz (-1817), Córdoba (-1800), Malaga (-962), Almería (-852), Huelva (-796)

Cataluña (+1.860), País Vasco (+948) y Galicia (+459) fueron las comunidades en donde más creció el número de desempleados, mientras que Andalucía Comunitat Valenciana y Madrid en donde menos, con retrocesos de 12.271, 2.173 y un 1.504, respectivamente.

Datos a nivel nacional

A nivel nacional, el paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo registró en 2025 un descenso de 152.048 personas (-6%), hasta un total de 2.408.670 desempleados, la menor cifra en un cierre de año desde el ejercicio 2007.

Con el descenso registrado en 2025, el paro encadena cinco años consecutivos de retrocesos tras el contabilizado en 2021, cuando se experimentó una caída récord de 782.232 desempleados por el fin de las restricciones asociadas a la pandemia; el registrado en 2022 (-268.252 parados); el experimentado en 2023 (-130.197 desempleados) y el que tuvo lugar en 2024 (-146.738 parados).

Así, dentro de la serie histórica comparable, iniciada en 1996, la bajada del paro de 2025 supera a las registradas en 2023 y 2024, pero se queda por debajo de las de 2022 y 2021, en plena recuperación tras la pandemia. En 2020, el primer año del Covid, el paro se disparó en 724.532 personas, mientras que en 2019 se redujo en algo más de 38.000 personas.

A los 2,4 millones de desempleados con los que se cerró 2025 se ha llegado después de que el paro bajara en diciembre en 16.291 personas respecto al mes anterior (-0,7%), su peor dato en un mes de diciembre desde 2020, cuando subió en algo más de 36.000 personas.

Este retroceso del desempleo en diciembre se concentró en las mujeres, con 22.096 paradas menos (-1,5%), ya que entre los varones el paro subió en 5.805 desempleados (+0,6%). Entre los menores de 25 años, el desempleo se redujo en diciembre en 11.470 personas (-6,1%) y entre los mayores de 25 bajó en 4.821 personas (-0,2%).

En términos desestacionalizados, el paro bajó en diciembre en 6.952 personas respecto a noviembre.