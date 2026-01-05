La borrasca Francis deja 470 desalojos en Cádiz y daños en varias provincias de Andalucía

La borrasca Francis, que está dejando lluvia, frío y nieve en toda España, provocó el desalojo de 470 familias en la zona del pantano de Guadarranque, en la comarca gaditana del Campo de Gibraltar, cuyo regreso se ha autorizado a primeras horas de ayer lunes tras mejorar la situación hidrológica sufrida este domingo por la crecida del río. Andalucía ha sido la comunidad autónoma más afectada por Francis, que en los últimos días ha generado 441 incidencias en el territorio, según informó ayer el 112 en un comunicado durante la mañana de ayer. La inmensa mayoría se localizaron en las provincias de Cádiz, donde se han contabilizado 220, y Málaga, con 216.

Por su parte, la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, reafirmó ayer el «compromiso total» del Gobierno de España con Matalascañas tras los graves daños ocasionados por el temporal en el Paseo Marítimo, y garantizó que, «en el momento en que el Ayuntamiento de Almonte presente la solicitud formal», el Gobierno «declarará la zona» como afectada gravemente por una emergencia de protección civil.

Entre los sucesos más relevantes destacan la inundación del colegio ‘Santo Tomás de Aquino’, ubicado en la calle del mismo nombre del municipio malagueño de Estepona; el derrumbamiento de un puente del Río Grande por desbordamiento, en Coín (Málaga), y la caída de un muro de contención en Monda (Málaga). En este último caso, fue necesario desalojar un edificio con doce familias que fueron realojadas en el castillo de la población. En Málaga se produjo el desbordamiento del río Manilva en la población del mismo nombre, por lo que quedaron incomunicados los municipios entre Manilva y Casares y la Policía Local cortó los accesos a la zona. De forma paralela, tuvo lugar en Ojén un desprendimiento de ladera en la urbanización La Mairena, que quedó inaccesible hasta que se completen las tareas de limpieza y retirada de piedras de la zona.

Incidencias

Mientras tanto, en Cádiz, cinco personas quedaron atrapadas en un vehículo por el desbordamiento del río en la CA-3113, a su paso por Puerto Real, por lo que se cortó la carretera del kilómetro cero al 12. Los bomberos realizaron el rescate sin que nadie haya resultado herido. También fue cortado el tráfico ferroviario desde la bifurcación de Bobadilla hacia Algeciras en Ronda (Málaga). El corte afectó a un tren que iba en dirección a Jimena de la Frontera y que tuvo que retroceder hasta Ronda. Durante la noche del domingo también se produjeron varios rescates en el municipio de Cártama por la crecida del río Fahala y un hombre que pernoctaba en un camión fue auxiliado por los Bomberos mientras que varios inquilinos de dos fincas de la población que sufrieron anegaciones tuvieron que ser rescatadas por los servicios operativos.

A su vez, en Alhaurín de la Torre (Málaga) también se produjo el rescate de los ocupantes de un turismo que quedó atrapado en un camino por la crecida del arroyo Acebuchal, sin que nadie resultara herido. Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) de la Diputación de Málaga, así como los equipos de conservación de la red provincial de carreteras, realizaron un total de 35 intervenciones desde que comenzaran este pasado domingo las fuertes lluvias por la borrasca.

Además, la Asociación de Agricultores de la Costa Noroeste de la provincia de Cádiz reclamó ayer a las administraciones una solución definitiva al problema que sufren cada vez que se producen lluvias abundantes en su zona, como las del domingo, y que ha anegado campos de cultivo y de flor cortada de Chipiona. El responsable de flor cortada de COAG Andalucía, Luis Manuel Rivera, señaló que tras la jornada de lluvias se han vuelto a ver afectadas unas 350 hectáreas de terreno a causa del nivel freático de los campos, una situación que es recurrente y que ya ocurrió el pasado mes de marzo.