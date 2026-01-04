La Junta de Andalucía advierte que hay que cumplir la ley para evitar que se produzcan falsas rebajas

La Dirección General de Consumo de la Junta de Andalucía recuerda, con motivo del inicio de las rebajas de invierno, que los derechos de las personas consumidoras se mantienen plenamente vigentes, con independencia de los descuentos aplicados y subraya que la normativa europea de precios es el mejor instrumento para evitar engaños.

El reclamo más llamativo durante estas fechas es la reducción de precios. Por este motivo, los establecimientos están obligados a mostrar con total claridad el importe rebajado junto al precio original, o el porcentaje de descuento, que no puede quedar oculto ni manipulado.

Además, el precio utilizado como referencia para calcular la rebaja debe corresponderse con el más bajo aplicado durante los 30 días anteriores, tal y como establece la normativa europea vigente.

El objetivo de esta norma es evitar prácticas engañosas a través de las conocidas como 'falsas rebajas', asegurando que el descuento anunciado no se base en un precio inflado artificialmente. La Junta subraya que el precio de referencia para calcular el ahorro debe ser el más bajo de ese mes anterior, no el precio de venta habitual si este fue superior.

La publicidad y las promociones difundidas a través de catálogos, folletos o medios digitales también deben respetarse de manera estricta. Si una empresa anuncia determinados artículos en rebaja, está obligada a disponer de existencias suficientes y a mantener los precios anunciados durante el periodo promocional. Asimismo, aunque no todos los productos de un comercio tienen que estar rebajados, aquellos que sí lo estén deben estar perfectamente señalizados para evitar confusiones.

En un comunicado, Consumo recuerda además una serie de pautas para realizar compras responsables: planificar previamente lo que se necesita, comparar precios y características entre distintos establecimientos, y desconfiar de descuentos excesivos que pudieran ocultar defectos o problemas de calidad.

Desde la Dirección General de Consumo se precisa que las políticas de cambios y devoluciones dependen de cada comercio, salvo en casos de productos defectuosos, en los que la empresa está obligada a aceptar el cambio o devolución. Por ello, se recomienda a las personas consumidoras que se informen sobre las políticas de cambios y devoluciones que aplica cada establecimiento antes de realizar cualquier compra.

En el caso de las adquisiciones realizadas por internet o fuera de establecimiento comercial, se aplica el derecho de desistimiento, que permite devolver el producto sin necesidad de justificar el motivo dentro del plazo legal de 14 días naturales, salvo las excepciones recogidas en la normativa.