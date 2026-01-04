Emergencias de Andalucía pide extremar la vigilancia de los niños durante las cabalgatas

La Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, recomienda extremar la vigilancia sobre los más pequeños y respetar siempre la distancia de seguridad para garantizar la seguridad durante el cortejo de las cabalgatas de Reyes Magos que se celebrarán estos días en algunos barrios de capitales de provincia.

En un comunicado, la EMA aconseja cumplir una serie de medidas preventivas y pautas de autoprotección para disfrutar con seguridad de las cabalgatas, heraldos y cortejos que se suceden durante los próximos días en los municipios andaluces. Desde la EMA se insiste en la importancia de extremar la vigilancia con los niños, los principales protagonistas de los desfiles, ya que ante la gran afluencia de público son muy frecuentes los casos de accidentes y de pérdidas. Es por ello que se recomienda llevarlos cogidos de la mano o en brazos, sobre todo a los más pequeños y siempre bajo una supervisión constante. Deben colocarse detrás de las vallas de seguridad en caso de estar acotado el recorrido, además de mantener una distancia prudencial con las carrozas, respetando siempre los cordones de seguridad establecidos.

Evitar posibles atropellos

El cumplimiento de estas medidas es fundamental para evitar posibles atropellos. Los niños deben estar vigilados en todo momento, al tiempo que se debe impedir que se coloquen debajo de las carrozas o que se acerquen demasiado a ellas para recoger juguetes o caramelos para reducir así la probabilidad de accidentes. Bajo ningún concepto deben acercarse a los tractores, camellos, caballos u otros animales que puedan formar parte de la cabalgata con los que no se debe interactuar para evitar sorpresas. Esta recomendación no sólo es para los más pequeños, también es extensible para todo tipo de público. Debemos recordar que en ningún momento se deben traspasar los cordones de seguridad ni dispositivos establecidos, para evitar accidentes.

Desde la EMA se insiste en seguir una conducta cívica para que la diversión y la ilusión sean las únicas protagonistas de estos cortejos. Hay que mantener una actitud calmada y evitar los empujones para recoger caramelos y nunca tirar caramelos a las carrozas y organizadores. No se debe subir a rejas, muros, barandillas, contenedores o cualquier otro elemento del mobiliario urbano del que podamos caer y sufrir un accidente o provocar daños a otras personas.

Pulsera identificativa

Para evitar pérdidas y confusiones, la EMA recomienda que los menores lleven una pulsera identificativa con un número de teléfono de contacto, el nombre del niño y el del tutor. Si no se dispone de pulsera, se le puede anotar al menor estos datos en la mano o el antebrazo con bolígrafo o en un papel que guarde en los bolsillos de su ropa. Es muy importante explicar a los más pequeños las pautas a seguir en caso de pérdida o desorientación. Es por ello que desde el teléfono único de emergencias se recomienda a los padres que antes de acudir al cortejo se les explique a los menores que en caso de pérdida deben acudir a la Policía, Protección Civil u operativos en el lugar, así como a otras familias con adultos, y llamar para explicar lo sucedido al teléfono 112.

Si el niño es lo suficientemente mayor como para tener dispositivo móvil, el adulto debe enseñarle a llamar al 112 en caso de emergencia, además de indicarle los datos básicos que tiene que ofrecer al gestor que atienda su llamada: qué está pasando y dónde se encuentra. También se aconseja prestar especial atención a las personas mayores y aquellas con movilidad reducida. Deben situarse preferentemente en zonas amplias para facilitar una salida rápida en caso de que surja alguna situación de urgencia.