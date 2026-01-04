Desalojos de vecinos en Campanillas y Cártama por la lluvia, que corta carreteras y suspende el Cercanías

Protección Civil recomienda a vecinos de las barriadas de Santa Amalia y Santa Águeda, en el distrito de Campanillas de Málaga capital, que desalojen sus casas o suban a pisos superiores por precaución ante el aviso rojo por lluvia y se ha suspendido el tren de Cercanías C-2. El municipio de Cártama, anejo a la capital y afectado también por las fuertes precipitaciones y crecidas del Guadalhorce, ha informado a sus vecinos de Cártama Estación que se ha habilitado el pabellón de tenis de mesa de de Cártama "para acoger a las personas del municipio y de localidades vecinas que se hayan visto afectadas por las inundaciones".

Un vecino de la barriada de Santa Ana sella con el palustre el acceso al interior de su vivienda ante la crecida del río Guadalhorce / Álvaro Cabrera (EFE)

Desalojos en Campanillas y Cártama

El Ayuntamiento de la capital ha informado de que se aconsejan esos desalojos de sus viviendas en caso de tener hogares de familiares a los que desplazarse, por las intensas precipitaciones y la posible crecida de ríos y arroyos.

En Málaga capital, la zona más afectada ha sido -como en otras ocasiones- el distrito de Campanillas. El Centro de Coordinación Operativa Local está constituido en el Centro Municipal de Emergencias desde las 18.00 horas y la vigilancia ha tenido que ser reforzada en las barriadas de Santa Amalia y Santa Águeda. Hay 35 dotaciones de Policía, 8 de Bomberos y 23 voluntarios de Protección Civil actuando, según confirmaron fuentes municipales.

Desde primera hora de la tarde, los miembros Protección Civil desplazados a Santa Amalia y Santa Águeda están recomendando a los vecinos que desalojen sus viviendas en caso de tener hogares de familiares a los que desplazarse, o bien suban a los pisos superiores de sus casas por precaución.

Además, la Empresa Municipal de Transportes de Málaga (EMT) ha suspendido el servicio de la línea 28 Santa Águeda - Campanillas - Barriada Los Núñez con motivo del aviso rojo por lluvias activado, mientras que el resto de líneas ha seguido funcionando con normalidad.

En la Estación de Cártama se han desalojado a unas 30 personas por inundaciones e incidencias relacionadas con las lluvias, según ha informado el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía y presidente de la Agencia de Emergencias de Andalucía, Antonio Sanz. Por suerte, Sanz ha remarcado que "no hay incidencias graves porque se está produciendo con antelación suficiente ante estas situaciones de riesgo".

Para atender a estos y otros vecinos afectados, el Ayuntamiento de Cártama ha habilitado el pabellón de tenis de mesa de Estación de Cártama "para acoger a las personas del municipio y de localidades vecinas que se hayan visto afectadas por las inundaciones".

Ahora mismo, la preocupación mayor de la Junta de Andalucía está en el Guadalhorce y el Guadarranque, que "son los puntos de más riesgo" de la región. La subdelegación del Gobierno en Málaga ha puesto la UME a disposición de la Junta para atender las emergencias que sean necesarias.

La crecida del río Guadalhorce en las últimas horas ha sido bastante importante. A las 10.00 horas alcanzó los 4,33 metros de altura a su paso por Cártama, activándose la alerta naranja. Desde las 17.00 horas, el Guadalhorce está en fase de predesbordamiento en la Estación de Cártama tras alcanzar una altura de 4,27 metros y un cuadal medio de 740,89 m3 por segundo. Su tendencia es también al alza. A las 20.00 horas, su nivel es de 4,43 metros de altura y según

"Más allá de la madrugada, los cauces van a estar muy elevados y en situación de máxima alerta", ha advertido Antonio Sanz

Además del Guadalhorce, otros ríos de la provincia están en situación de alertas por posibles desbordamiento debido a que están cerca de su nivel máximo. Es el caso del río Grande, que su paso por Las Millanas, en Tolox, están en alerta roja, al superar su nivel máximo histórico, alcanzando los 2,94 metros de altura, superando los 2,81 de octubre 2018.

El río Turón, a su paso por Ardales se encuentra también en alerta naranja de emergencia. En la zona se ha desbordado el arroyo Blanquillo, que ha provocado el corte de la MA-5401.

El embalse de La Concepción está casi al 100%, al 99,81%, algo normal porque es más pequeño y se producen desembalses para controlar los riesgos

Árboles caídos en la carretera, en el tramo de bajada desde el puerto Martínez de Casarabonela / L.O.

Suspendido el Cercanías C-2

Por otra parte, la línea de tren Cercanías C-2 ha quedado con el servicio suspendido al estar interceptada la vía entre Pizarra y Aljaima debido a la caída de un árbol, según ha indicado la compañía ferroviaria Renfe.

La Costa del Sol y el Guadalhorce se llevan la peor parte

Las incidencias causadas por la borrasca Francis en municipios de la Costa del Sol Occidental y el Valle del Guadalhorce, donde ha causado inundaciones en Alhaurín, Fuengirola, Marbella o Estepona, se cuentan por decenas, la mayoría relacionadas con balsas de agua e inundaciones de viviendas y sótanos, árboles y mobiliario urbano caídos y desprendimientos de tierra y muros.

Además, el río Fuengirola se ha desbordado a la altura de su desembocadura y ha anegado el parque fluvial y las pistas deportivas ubicadas junto al cauce, mientras que en Marbella los bomberos han intervenido para ayudar a varias personas cuyos vehículos se habían quedado varados en mitad de balsas de agua.

Asimismo, el Consistorio de Alhaurín de la Torre ha informado en redes sociales de "inundaciones en la zona de Santa Amalia por la crecida del río Guadalhorce" y del corte de algunos caminos. El agua también ha obligado a cortar la carretera A-7059.

En Alhaurín el Grande se ha cortado el Camino del Quinto debido a la acumulación de agua.

En Pizarra, el Ayuntamiento ha realizado más de 20 intervenciones en vía pública, muchas de ellas ocasionadas por caída de árboles, y viviendas particulares. Se han instalado muchas señalizaciones de peligro y se han arreglado averías del alumbrado. Operarios del Consistorio han participado también en varios achiques de agua en viviendas y han visitado a personas en zonas de peligro por riadas y además se han instalado varias señalizaciones en zonas peligrosas, así como el cortes de caminos, como el de Villalón seguirá cortado hasta nuevo aviso, ha detallado el Consistorio en sus redes sociales.

En Guaro, el Ayuntamiento ha pedido en redes sociales que no se transite por el puente de río Grande a la altura de la venta Umami, por riesgo de desbordamiento y han pedido "máxima precaución" ya que también se están produciendo desprendimientos en caminos. Así, han pedido que "no se hagan desplazamientos que no sean por motivos de fuerza mayor".

En Casares permanecen cortados al tráfico los Caminos de los Pedregales y de los Pescadores, en el núcleo de El Secadero, debido a la crecida del río Hozgarganta. En Alhaurín, el CPB tuvo que rescatar a dos personas atrapadas en su coche en una balsa de agua.

Aviso rojo hasta medianoche

"Hay lluvias que se han producido excepcionales e históricos, superando los 200 años de retorno, en especial en el Campo de Gibraltar, como en Guadarranque y Jimena. Es una incidencia histórica". La AEMET mantiene el aviso rojo hasta las 00.00 horas en Sol y Guadalhorce, pero Antonio Sanz ha recordado esta noche que "eso no quiere decir que deje de llover". "Se mantiene el plan de emergencia en situación operativa 1 por posibles lluvias que puedan producirse el día 5 y la situación de los cauces es peligrosa. Se espera una bajada de las escorrentías a una alta intensidad y pueden verse afectadas poblaciones por la bajada de los cauces".

De hecho, se espera que hasta las 00.00 horas pueden producirse lluvias muy intensas y potentes en la zona de Estepona y Manilva." La previsión es que la borrasca se desplace esta noche y mañana a la parte más oriental, con avisos en la Axarquía, costa de Granada y Almería, aunque con menos intensidad", ha detallado Sanz.

"El riesgo sigue siendo extremo en estas horas y pido máxima responsabilidad a la población. Reitero que los mensajes que trasladamos desde el 112 no son recomendaciones, son obligaciones. Está prohibido cruzar cauces, por mucho que se haya hecho en otras ocasiones", ha remarcado el consejero Antonio Sanz.

La UME, a disposición

Durante la reunión del Comité Asesor del Plan de Emergencias por riesgo de inundaciones en Andalucía celebrado en Málaga, el subdelegado del Gobierno central, Javier Salas, ha indicado que la Unidad Militar de Emergencias (UME) "está a disposición para actuar si fuera necesario".

Salas ha destacado "el enorme trabajo que están desempeñando todos los servidores públicos durante el temporal Harmonie-Arome en la provincia de Málaga" y ha reiterado que "aún es necesario extremar la precaución y seguir las recomendaciones de las autoridades".