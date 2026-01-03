Andalucía activa un plan de registro y seguimiento de personas electrodependientes

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha anunciado la puesta en marcha del Plan de Contingencia para Personas Electrodependientes del Servicio Andaluz de Salud (SAS), una medida diseñada "para garantizar la seguridad y la continuidad asistencial de quienes necesitan equipos médicos eléctricos para su supervivencia, ante posibles interrupciones del suministro eléctrico".

Tal y como ha indicado el Gobierno andaluz en una nota, en Andalucía, cerca de 70.000 andaluces dependen de dispositivos como ventiladores, concentradores de oxígeno o diálisis domiciliaria, lo que convierte cualquier fallo eléctrico prolongado en un "riesgo vital".

Por ello, el nuevo plan, coordinado desde la Dirección General de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud del SAS, establece un marco de actuación homogéneo para todas las áreas sanitarias. Así, cada área de gestión sanitaria, distrito y hospital contará con un único Plan Normalizado de Trabajo (PNT) y un responsable del procedimiento que garantizará la aplicación uniforme de las medidas.

En concreto, el plan incorpora un registro único y en permanente actualización de pacientes electrodependientes en cada área sanitaria, con información detallada de su situación clínica, tipo de terapia y red de apoyo. En este sentido, Sanz ha añadido que "este listado se irá actualizando cada trimestre, y permitirá activar una respuesta inmediata ante cualquier incidencia".

Además, se refuerza la coordinación con las empresas proveedoras y se establece un seguimiento proactivo desde Atención Primaria, a través de la red de Enfermeras Gestoras de Casos, con especial atención a aquellas personas que viven solas o no cuentan con apoyo familiar o social. Cada área sanitaria constituirá también un comité de crisis interdisciplinar que será el encargado de activar el plan, garantizar traslados urgentes cuando sean necesarios, además de, según la Junta, supervisar la actuación de equipos profesionales y mantener una comunicación fluida entre los actores implicados y los Servicios Centrales del SAS.

Respaldo energético a los centros

En contexto, el plan también prevé que todos los centros cuenten con sistemas de respaldo energético con un correcto estado de mantenimiento, así como espacios de soporte asistencial para acoger temporalmente a pacientes electrodependientes ante interrupciones prolongadas del suministro eléctrico. Asimismo, cada área deberá realizar al menos un simulacro anual para evaluar la capacidad de respuesta ante este tipo de incidencias.

Al hilo, el consejero ha asegurado que "este plan supone un gran avance para reforzar la seguridad de miles de andaluces cuya vida depende de un suministro eléctrico", al tiempo que ha considerado que "nuestro deber como Gobierno es anticiparnos y preparar el sistema para garantizar una asistencia de calidad ante cualquier circunstancia".

Por este motivo, el titular de Sanidad ha querido agradecer el trabajo de todos los profesionales implicados en el desarrollo de esta medida --médicos, enfermeras, equipos de urgencias, electromedicina, mantenimiento, entre otros-- que lo han hecho posible.

Para finalizar, San ha añadido que la interrupción eléctrica del pasado 28 de abril "puso de manifiesto la necesidad de consolidar un modelo de prevención, coordinación y respuesta, y hoy Andalucía da un paso adelante con un plan pionero y de enorme alcance".