Los hoteles andaluces alcanzan el 71,9% de ocupación en Navidad y superan las previsiones con 947.000 pernoctaciones

Los establecimientos hoteleros de Andalucía han cerrado la semana de Navidad con una ocupación media del 71,9%, por encima del 68,9% previsto inicialmente, según el sondeo realizado por la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior. Este incremento ha permitido alcanzar 947.094 pernoctaciones, una cifra que, en palabras del consejero Arturo Bernal, “pone el broche a un excelente año turístico para el destino andaluz”.

Bernal ha resaltado que estos resultados suponen un incremento de 5,4 puntos respecto al mismo periodo de 2024 y una mejora de 1,9 puntos sobre el ejercicio 2019, considerado referencia prepandemia.

Málaga y Sevilla, a la cabeza de la ocupación hotelera

Por provincias, los mejores registros se han concentrado en:

Málaga (80,8%)

Sevilla (79,5%)

Granada (73,2%)

Córdoba (68,8%)

Los destinos de litoral concentraron el 54,4% de las estancias, mientras que el interior representó el 45,6% restante. El análisis por fechas refleja picos de ocupación del 78,6% la noche del 31 de diciembre y del 76,5% el día 27.

Por provincias, Córdoba, Granada y Jaén alcanzaron sus máximos el 27 de diciembre; mientras que Almería, Cádiz, Huelva y Málaga lo hicieron el 31 de diciembre.

Casas rurales y viviendas turísticas también superan expectativas

Las casas rurales han registrado un grado de ocupación del 50,2%, dos puntos por encima de lo previsto y alrededor de cinco puntos más que en la Navidad de 2024.

Huelva lideró con un 61,1%, con picos del 85%, y el resto de provincias se situaron en torno al 50%, alcanzando máximos del 76% en Córdoba, 73% en Granada, 72% en Málaga y 75% en Sevilla.

En cuanto a las viviendas de uso turístico, la ocupación ha sido del 47,3%, superando el 45,5% alcanzado en 2024. Destacan:

Sevilla (80,4%)

Córdoba (66,4%)

Granada (59,9%)

Más vuelos y más capacidad aérea hacia Andalucía

El aumento del alojamiento se ha visto favorecido por el incremento de la conectividad aérea. Entre el 25 y el 31 de diciembre llegaron a los aeropuertos andaluces 2.155 vuelos, con más de 384.000 asientos ofertados, lo que supone subidas del 8,3% y del 7,9%, respectivamente.

El mercado nacional representó el 30% del total, con un aumento del 2,6% en asientos, mientras que destacaron las subidas en los mercados internacionales: