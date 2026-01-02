El Bono Alquiler Joven se podrá solicitar desde el 13 de enero

Los jóvenes andaluces que residan de alquiler tendrán este mes de enero una nueva oportunidad para acceder a una ayuda de 250 euros mensuales por un máximo de 24 meses. La Junta de Andalucía abrirá la convocatoria del Bono Alquiler Joven el próximo día 13 para distribuir los 34,2 millones de euros transferidos por el Ministerio de Vivienda. Como ha venido ocurriendo en ediciones anteriores, las adjudicaciones se realizarán por orden de llegada una vez que se constate el cumplimiento de los requisitos establecidos. La Junta de Andalucía ha introducido una novedad en la convocatoria de este año para agilizar el procedimiento y evitar el atasco que se produjo en 2024. En esta ocasión se reabrirá la bolsa de 2025 de forma que los 8.500 que estaban ya inscritos permanecen (dando otra oportunidad a los que se quedaron en la lista de espera) y se permiten nuevas demandas hasta alcanzar un total de 15.000.

La convocatoria se abrirá a través de la ventanilla electrónica de la Administración de la Junta de Andalucía el 13 de enero a las 16.00 horas y se cerrará cuando se haya alcanzado la cifra de 15.000 personas inscritas. Estos formarán parte de una lista ordenada en función de la hora de realización del trámite. Conforme se van comprobando las solicitudes se aprueban las ayudas hasta que se haya agotado el presupuesto de 34,2 millones de euros. El pasado 2025, por ejemplo, la previsión era llegar a 5.700 jóvenes.

Requisitos

Pueden presentar su solicitud para acceder al bono alquiler joven de 2026 todas las personas menores de 35 años con un contrato de alquiler en vigor en Andalucía que no tengan ya aprobada esta subvención en algunas de las convocatorias anteriores. Si se le ha denegado por no cumplir los requisitos o se han quedado en listas de espera este proceso sí supone una nueva oportunidad.

Además, se pueden presentar todos los jóvenes que nunca hayan solicitado esta ayuda en ejercicios anteriores y que ahora cumplan los requisitos. Entrarán en la bolsa de demandantes para que se adjudique el dinero hasta que se agote.

El límite de renta para acceder a la ayuda está fijado en tres veces el IPREM si es una sola persona (en torno a 25.200 euros) y en cuatro veces si son dos personas (33.600 euros).