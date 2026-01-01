La primera bebé andaluza de 2026 nace en Huelva un minuto después de la campanadas

El primer bebé nacido en 2026 en los hospitales públicos de Andalucía ha sido una niña, Cloe, y ha venido al mundo pasado un minuto de las doce de la madrugada en el Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez de Huelva, según ha informado la Junta. Cloe es la primogénita de la familia formada por sus padres, María José y Francisco Javier, que viven en la capital onubense. La pequeña, ha pesado 3,250 kilos y ha medido 49 centímetros.

En Córdoba, Elena ha sido la primera bebé nacida en 2026 en un hospital público y lo ha hecho en el Hospital Universitario Reina Sofía a las 1.24 horas. Pero un poco antes, en el hospital QuirónSalud Córdoba, cuando apenas habían transcurrido diez minutos del inicio del nuevo año de enero ya había nacido Diego.

Pero el primer bebé de Córdoba llegado al mundo este 2026 lo ha hecho en el hospital QuirónSalud, cuando apenas habían transcurrido diez minutos del 1 de enero. Se llama Diego, ha pesado cerca de 2,800 kilos y es el segundo hijo de Jessica y Antonio José, que ya tienen una niña mayor. Tanto el pequeño como la madre se encuentran bien en planta de hospitalización.

Elena la primera niña de la familia

Por su parte, Elena ha pesado 2,850 kilos y ha medido 48 centímetros. Sus padres, Aurora y Rafael, ya tenían tres hijos varones de 13, 6 y cuatro años, por lo que Elena es la cuarta de la familia, pero la primera niña, muy deseada por todos.

Estos son los primeros bebés andaluces de 2026

En Almería, el primer nacimiento se ha registrado en el Materno Infantil Princesa Leonor del Hospital Universitario Torrecárdenas a las 2.26 horas. Se trata de un niño, David, primer hijo de David y Marisol que ha pesado 2,900 gramos y medido 49 centímetros.

El primer bebé gaditano ha nacido en el Hospital Universitario de Jerez a las 00.32 horas. Es una niña, Dafne, hermana de Fernando, de cuatro años e hija de Judith y Ezequiel. Ha pesado 3,980 kilos y ha medido 53,5 centímetros.

En Granada, el primer nacimiento del año ha sido a las 00.40 horas, en el Hospital Clínico San Cecilio. Ha sido una niña, Naima, la primera hija de María y Francisco José. Ha pesado 3,160 kilos y medido 51 centímetros. A las 3.36 horas en el Hospital de Guadix ha nacido Juan, el segundo bebé venido al mundo este año en la provincia granadina. Juan es hijo de Jennifer y Ricardo y ha pesado 3,200 kilos y ha medido 51 centímetros. Tiene dos hermanas y un hermano.

En Jaén, el primer bebé es un niño, Mateo, hijo de Inmaculada y Antonio, que ha nacido en el Hospital Universitario de Jaén a las 2.03 de la madrugada. Ha pesado 3,390 kilos y ha medido 50 centímetros y lo esperan dos hermanos en casa.

En Málaga el primer alumbramiento del año se ha producido en el Hospital Universitario Costa del Sol a las 00.37 horas. Se trata de una niña, primera hija de la familia, Sofía, hija de Carlota y Daniel, que ha pesado 2,560 kilos y ha medido 47 centímetros.