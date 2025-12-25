La Junta de Andalucía habilita un buzón único para atender quejas ciudadanas

Adiós a tener mil formas de presentar quejas a la Junta de Andalucía. La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública ha creado un nuevo método único para facilitar la interacción entre la ciudadanía y la administración. Hasta ahora, los ciudadanos pueden acceder al Libro de Sugerencias y Reclamaciones, que se puede consultar online o de forma presencial, la Carpeta Ciudadana, o los formularios disponibles en cada consejería. La Consejería de Justicia quiere hacer que la administración andaluza pase del siglo XX al siglo XXI. Entre los Así, buscan unos servicios más ágiles y cercanos para poder dar un mejor trato a la ciudadanía de la comunidad autónoma.

El objetivo de establecer un buzón único de respuesta para los distintos servicios y consejerías de la Junta es definir sus prioridades y establecer planes y estrategias para la mejora de la calidad en la prestación de los servicios públicos. Desde la Consejería se aspira a «una Administración Pública más cercana y adaptada a la sociedad actual». Además, esta nueva herramienta funciona como un mecanismo de transparencia.

El buzón podrá registrar tres tipos de notificaciones según el motivo de la comunicación. Las quejas harán referencia a la disconformidad con el funcionamiento o calidad del servicio, las sugerencias se tramitarán como propuestas de mejora y el agradecimiento recoge el buen funcionamiento o trato. Se podrán interponer de forma presencial en cualquier punto de atención a la ciudadanía o de manera electrónica el Registro Electrónico de la Administración de la Junta.

El formulario estará disponible y anunciado en las distintas sedes de la Junta de Andalucía en las que se preste atención a la ciudadanía. De hecho, la administración obligará a sus trabajadores a facilitar al máximo a la ciudadanía la presentación de quejas, sugerencias y agradecimientos. Además, también estará disponible de forma electrónica para que se pueda registrar en cualquier momento.

Además, la medida que plantea la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública marca un punto clave: las quejas sanitarias tendrán un camino y el resto otro. Desde la Junta apuntan a «las especiales características que concurren en los servicios sanitarios» para crear un apartado específico. La gestión de estas quejas, a diferencia del resto, corresponderá al Servicio Andaluz de Salud (SAS).

La administración tendrá un plazo máximo de 20 días hábiles desde su presentación para responder a todas las cuestiones que plantee la ciudadanía.