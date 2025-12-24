Andalucía estrenará Ley de vivienda el 24 de enero con una apuesta por la protegida

La Ley de Vivienda de Andalucía entrará en vigor el próximo 24 de enero tras su publicación este miércoles en el BOJA, una norma que apuesta por la vivienda protegida y la rehabilitación, además de por reducir la burocracia y reforzar la seguridad jurídica de los propietarios

La norma apuesta firmemente por la vivienda y por facilitar su acceso a los que más lo necesitan, con un aumento de la oferta de viviendas protegidas y a precio asequible, según ha asegurado la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda en un comunicado.

La Junta ha detallado que la nueva norma se articula sobre cuatro pilares para incrementar la oferta de VPO y la rehabilitación, facilitar la disponibilidad de suelo, reducir la burocracia asociada a los proyectos residenciales y reforzar la seguridad jurídica de los propietarios para hacer frente a fenómenos como la ocupación.

Colaboración público-privada

La ley contempla la creación de la figura de las áreas prioritarias, zonas donde se detecte que hay mayores dificultades para el acceso a la vivienda y en las que se concentrarán los recursos de la Administración en forma de ayudas al alquiler, ayudas a la compra o incentivos a la construcción de nueva vivienda o a rehabilitación.

Asimismo, apuesta por la colaboración público-privada en sus diferentes modalidades para sumar esfuerzos en el objetivo de ampliar el parque residencial a precio asequible.

Se creará para ello una comisión andaluza de colaboración público-privada para encontrar nuevas fórmulas que se sumen a iniciativas ya puestas en marcha como el sistema de permuta de suelo por vivienda o el desarrollo y urbanización de suelos.

También buscará el equilibrio de la oferta de vivienda en venta y alquiler y los distintos usos de la vivienda, defendiendo el uso residencial habitual y permanente.

Rehabilitación de viviendas

La Ley pone el acento en la rehabilitación de viviendas, con iniciativas que van a permitir la reconstrucción de barriadas y medidas para la eliminación de la infravivienda bajo criterios y principios de sostenibilidad social, medioambiental y económica.

La norma incorpora varias de las medidas urgentes del Decreto-ley ya en vigor, salvo aquellas de carácter temporal como la posibilidad de aumentar la densidad y la edificabilidad en parcelas si hay compromiso de que sean protegidas.

Andalucía se convierte así en la primera comunidad autónoma en aprobar una ley completa tras la normativa estatal, que lleva dos años y medio en vigor.