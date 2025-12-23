Política
PP y Vox sellan un pacto de presupuestos en el Consistorio de Sevilla
José Luis Sanz pacta con la líder de Vox la aprobación del presupuesto al acordar nuevas medidas como una revisión del sistema de control de accesos con multas a la zona de bajas emisiones de Cartuja
Carlos Doncel
El PP y Vox hicieron oficial ayer su pacto para los presupuestos 2026 en Sevilla. Después de las elecciones extremeñas, tal como pidió la formación de extrema derecha, y recogiendo en el acuerdo sus dos principales exigencias: fin a las multas de tráfico en La Cartuja y endurecer el acceso de inmigrantes en situación irregular al padrón municipal.
Unas medidas que, según afirmó el alcalde de la capital andaluza, José Luis Sanz, «no traspasan ninguna línea roja». «Quiero agradecerle a Vox y a su portavoz las facilidades en esta negociación y que hayan puesto por delante los intereses de Sevilla», señaló el propio Sanz en la rueda de prensa conjunta que ofrecieron en el Ayuntamiento. «Un acuerdo que como ya dije se centra en la gestión, se aleja de lo ideológico y se acerca a los problemas de los barrios. Solo de esta forma gana la ciudad y sus vecinos y vecinas», apuntó el edil popular.
«Hemos encontrado todo lo que nos une con confianza y diálogo. Sevilla y los sevillanos estamos de enhorabuena: tenemos un presupuesto en tiempo y forma», celebró por su parte la portavoz local de Vox, Cristina Peláez.
