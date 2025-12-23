Así es la felicitación de Juanma Moreno por Navidad: “Sé tu mejor versión (todo el año)”

“Dos baltasares, el doble de magia”, en un guiño a su participación en la Cabalgata de Reyes de Sevilla este año, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha compartido su felicitación de Navidad a todos los andaluces con un mensaje: “Esta Navidad, sé tu mejor versión”.

En el vídeo, de estampa muy navideña, los protagonistas reciben la visita de su doble navideño con motivo de las celebraciones de estas fechas. “Cada Navidad recibimos la visita de alguien muy especial: nuestro ‘yo’ navideño”, comienza la narración en la que se muestra a personas con poco espíritu navideño recobrar el ánimo para vivir estas fiestas de otra manera. “Lo importante no es con quién estás de acuerdo, sino a quién tienes cerca”, continúa.

Todos se reúnen en torno al belén comunitario del barrio y en esa escena aparece el presidente de la Junta de Andalucía, también en sus dos versiones, que incorpora al nacimiento un nuevo rey Baltasar. “Este es nuestro propósito para estas fiestas. Si en Navidad aparece nuestra mejor versión, ¿te imaginas que no se marchase nunca?”.