PSOE-A ve "muy atrevido extrapolar" los resultados de Extremadura a Andalucía y lamenta el "crecimiento de la ultraderecha"

La secretaria de Educación del PSOE-A reconoce que los resultados del partido en las elecciones del pasado domingo han sido "malos, sin paliativos"

Patricia Alba, en al sede del PSOE de Málaga.

Patricia Alba, en al sede del PSOE de Málaga. / EP

Europa Press

Málaga / Mérida

El PSOE-A ha considerado "muy atrevido extrapolar" los resultados de este pasado domingo en las elecciones de Extremaduraa Andalucía, donde se "necesita un cambio" para frenar lo que el Gobierno del PP-A está "destrozando", como la sanidad y la educación públicas.

En declaraciones a los medios de comunicación en Málaga este lunes, la secretaria de Educación del PSOE-A, Patricia Alba, ha señalado que los resultados del PSOE en Extremadura han sido "malos, sin paliativos", como el candidato socialista a la Presidencia, Miguel Ángel Gallardo, "reconocía anoche".

"No se ha movilizado, por supuesto, a todo el electorado progresista y eso tiene unas consecuencias claras y evidentes, que es el avance de la derecha, el crecimiento de la ultraderecha y, por tanto, el debilitamiento de la democracia", ha indicado.

Auge de la ultraderecha

Estas elecciones, a su juicio, han demostrado que "hay un espacio político que sale muy reforzado, que es la ultraderecha, y que el PP no tiene ningún problema en abrazarse a ella para gobernar".

Ha denunciado que incluso, en Andalucía, el presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, está "blanqueando a la ultraderecha y normalizando su discurso".

De cara a las elecciones andaluzas de 2026, Patricia Alba ha manifestado que el PSOE-A va "a seguir haciendo lo que ha venido haciendo hasta ahora, que es trabajar y defender aquello que se está destrozando por parte del Gobierno del PP-A".

Ha defendido que el PSOE-A cuenta con una "buena candidata" a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, que va a "trabajar por ese cambio" que necesita Andalucía.

"Hace falta defender la sanidad pública, la educación pública y la dependencia, que están siendo menoscabados por el Gobierno del PP-A", ha apuntado.

