Moreno apela al PSOE-A a reflexionar por haber "engordado" a Vox y ser ahora sus víctimas

El presidente de la Junta señala que cree en la "centralidad" y en aquellas fuerzas políticas que "sean interclasistas, de clases medias, amplias, como es el PP"

Juanma Moreno en una atención a los me dios de comunicación.

Juanma Moreno en una atención a los me dios de comunicación. / Joaquin Corchero / Europa Press

EFE

Sevilla

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha apelado este lunes al PSOE a que haga una "profunda reflexión crítica" tras los resultados de las elecciones autonómicas del domingo en Extremadura, después de que su estrategia de los últimos años sea haber "engordado" a Vox hasta convertirse ahora en sus "víctimas".

A la entrada de la Junta Directiva Nacional del PP en Madrid, Moreno ha atendido a los medios de comunicación para analizar, entre otras cuestiones, el incremento que ha experimentado la extrema derecha en Extremadura, donde ha duplicado votos y escaños, y ha señalado que mientras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, siga en la Moncloa, esta subida seguirá produciéndose.

"Vox solo bajará cuando entren en los gobiernos y asuman responsabilidad, empiecen a desgastarse y se vea que muchas de sus iniciativas no son viables, y también cuando Sánchez deje de estar en el Gobierno", ha insistido Moreno.

El presidente andaluz, y líder del PP en la comunidad, se ha confesado preocupado ante el incremento de Vox, reflejado en Extremadura, pero que también se ve en otros puntos de España y que sigue la tendencia europea.

Y ha dicho que se siente así porque cree en la "centralidad" y en aquellas fuerzas políticas que "sean interclasistas, de clases medias, amplias, como es el PP".

Resultados

También ha instado al PSOE a reflexionar sobre sus resultados, los peores en la historia de la formación en Extremadura, porque Vox ya no solo extrae votos del PP sino que también ha encontrado "un nuevo caladero" en los votantes socialistas, llegando incluso a superarles en algunas capitales de provincia, como reflejan encuestas en Andalucía.

"Han engordado a Vox durante muchos años y ahora son víctimas de Vox, precisamente", ha concluido Moreno.





