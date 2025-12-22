Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Inspección de Trabajo requiere al SAS implantar un plan de desconexión digital tras una denuncia del Sindicato Médico de Córdoba

Según el sindicato, se venía alertando de forma reiterada sobre la "vulneración sistemática" de este derecho

Una persona con un móvil.

Una persona con un móvil.

Diario CÓRDOBA

Córdoba

La Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social ha emitido un requerimiento formal al Servicio Andaluz de Salud (SAS) para que elabore y negocie una política interna y un procedimiento específico de desconexión digital, tras constatar la inexistencia de medidas que garanticen este derecho en los servicios de Urgencias de Atención Primaria de los distritos Córdoba y Guadalquivir, según asegura el Sindicato Médico de Córdoba. Este sindicato indica en una nota que el requerimiento es consecuencia de una denuncia presentada por el mismo, que venía alertando de "forma reiterada" sobre la "vulneración sistemática" del derecho a la desconexión digital de los profesionales sanitarios, mediante llamadas telefónicas, mensajes y grupos de WhatsApp fuera del horario laboral, "sin regulación, negociación ni garantías legales".

Según el sindicato, la inspección recuerda que, conforme al artículo 20 bis del Estatuto de los Trabajadores y al artículo 88 de la Ley Orgánica de Protección de Datos, los trabajadores tienen derecho a la desconexión digital fuera de su jornada, así como al respeto de sus tiempos de descanso, permisos, vacaciones y vida personal y familiar.

En su resolución, y según el sindicato, la inspección requiere al SAS a que, previa consulta con los representantes de los trabajadores, elabore y aplique un procedimiento específico de desconexión digital, concediendo un plazo de tres meses para su cumplimiento.

Desde el Sindicato Médico de Córdoba se valora este requerimiento como un respaldo a las reivindicaciones sindicales y se subraya que la problemática "no se limita a los distritos Córdoba y Guadalquivir, sino que afecta de forma generalizada a otros ámbitos del sistema sanitario público". “Esperamos que este requerimiento se haga extensible al resto de las gerencias sanitarias de la provincia de Córdoba, incluyendo el Hospital Universitario Reina Sofía y las área de Gestión Sanitaria Norte y Sur, y que sirva además como precedente para el conjunto del territorio andaluz”, señalan desde el sindicato.

