Andalucía acumula más de 13 millones de pasajeros aéreos internacionales

Andalucía recibió en el pasado mes de noviembre un total de 912.161 pasajeros internacionales en sus aeropuertos, lo que representa el 12,4% del total nacional y un 13,1% más que en el mismo mes de 2024. En el acumulado desde principios de año, son ya más de 13,1 millones de viajeros extranjeros los que han llegado a Andalucía a través de sus aeropuertos internacionales, un 8,2% más que en el mismo periodo del año anterior, según los datos de Turespaña publicados por el Ministerio de Industria y Turismo.

En el conjunto nacional, los aeropuertos internacionales superaron en noviembre los 7,3 millones, un 7,9% más que en el mismo mes de hace un año, según se precisa en una nota difundida ayer por la Delegación del Gobierno en Andalucía, en la que se detalla igualmente que, en los once primeros meses de 2025, España ha recibido 104 millones de pasajeros internacionales, lo que supone un incremento del 5,8% respecto al mismo periodo de 2024.

En noviembre se ha registrado un aumento de llegadas de pasajeros internacionales desde todos los principales mercados emisores, destacando las «notables» subidas de Irlanda, Polonia, Suiza e Italia, superiores al 10%.

El capítulo de la diversificación de mercados («resto de países») ha experimentado también este mes un «notable aumento», del 10,4%, destacando, por volumen de llegadas, los países del Golfo Pérsico, Emiratos Árabes Unidos y Qatar, mientras que de Asia destacan China, Corea del Sur y Japón y, entre los países iberoamericanos, México, Brasil y Argentina también registran aumentos.

Principales países de procedencia

En cuanto a los principales mercados emisores, en noviembre Reino Unido emitió en torno a 1,3 millones de pasajeros internacionales y generó el 18,2% del total del flujo de llegadas a España, con un avance interanual del 3,3%. Canarias fue la principal receptora de llegadas acaparando el 38,7% del total, y registró una leve disminución del 0,5%. Este mes también destacan los aumentos de llegadas en Andalucía, la Comunidad Valenciana y Comunidad de Madrid, con más de 10.000 pasajeros adicionales respecto al mismo mes del año anterior.

Desde Alemania volaron 900.000 pasajeros en noviembre, siendo un 12,2% del total, lo que supone un ascenso interanual del 3,4%. Canarias fue la principal receptora, con una cuota del 36,8% de llegadas, aunque acusó un «moderado descenso» de en torno a 3.500 pasajeros menos. La Comunidad Valenciana y Andalucía se vieron favorecidas con más de 10.000 pasajeros adicionales este mes.

Desde Italia llegó el 11,1% del flujo de pasajeros recibidos en noviembre (814.216), registrando un «notable» crecimiento interanual del 12,2%. Cataluña y la Comunidad de Madrid fueron las comunidades más beneficiadas, con la recepción conjunta del 60,2% del flujo total de llegadas, y respectivos incrementos interanuales del 6,7% y 6,2%.

El resto de comunidades se vieron favorecidas con «notables» incrementos, destacando la Comunidad Valenciana con una subida del +52,3%. Francia emitió el 6,9% total de pasajeros, mostrando una subida interanual del 6,4%.

Madrid acaparó el 33,4% de las llegadas totales, y Cataluña el 26,7% del flujo, y ambas registraron aumentos, si bien Andalucía fue «la más favorecida con un notable avance del 17,3%». Por último, los pasajeros llegados desde Países Bajos representaron el 4,7% del total, y experimentaron un aumento del 8,7%. Estos pasajeros se dirigieron principalmente a Comunidad Valenciana y a Andalucía, aglutinando el 42% del flujo de llegadas.

Todas las comunidades, excepto el País Vasco, experimentaron avances positivos, destacando Valencia y el Principado de Asturias, con incrementos superiores al 15%. En noviembre, las seis principales comunidades autónomas de destino acapararon el 97,5% del total de llegadas, y todas registraron aumentos. La Comunidad Valenciana registró la subida más intensa, del 20,2%, y Canarias fue la que apuntó la subida más suave, del 0,9%.