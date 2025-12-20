La Junta pide no bajar la guardia frente a la violencia de género y sexual en estas Navidades

La Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, a través del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), ha lanzado en redes sociales una campaña de prevención y sensibilización contra la violencia de género y sexual con el objetivo de no bajar la guardia frente a esta lacra social durante las fiestas navideñas.

Según ha detallado la Administración regional en una nota, bajo el lema Siempre estamos contigo, un vídeo pone el foco en el teléfono andaluz de atención a las mujeres 900 200 999 y anima a llamar "si conoces o sufres un caso de violencia de género". Esta línea es gratuita, confidencial, está operativa 24 horas, los 365 días el año y atiende en 72 idiomas para que el conocimiento del castellano no sea un impedimento para que una mujer pueda recibir información, asesoramiento y ayuda. Y, finalmente, el 'spot' concluye con "Andalucía unida contra la violencia de género", un emplazamiento a la unidad de toda la sociedad.

Por su parte, la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha hecho un llamamiento a "no bajar la guardia, especialmente en Navidad, que son fechas de mayor convivencia y, en algunos casos, de más riesgo". En esta línea, ha pedido a las mujeres y su entorno a "no minimizar las señales de alerta y ponerse en contacto con los servicios especializados del Instituto Andaluz de la Mujer y las fuerzas de seguridad ante la más mínima sospecha".

Importancia de grabar el teléfono

Asimis, López ha insistido en "la importancia de que el teléfono 900 200 999 esté grabado en los teléfonos de todas las andaluzas y andaluces porque es un recurso que salva vida".

A este respecto, ha precisado que esta línea está conectada con los Servicios de Emergencias 112, en coordinación con las fuerzas de seguridad; gestiona en caso de emergencia el ingreso en los recursos de acogida dirigidos a mujeres y sus hijos y deriva a los centros de asistencia integral 24 horas para víctimas de violencia sexual.

Este vídeo, junto a cartelería específica sobre los servicios de atención para mujeres víctimas de agresiones sexuales, está en redes sociales desde el 19 de diciembre hasta el próximo 6 de enero. Además, se difundirá en los canales de comunicación de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, el Instituto Andaluz de la Mujer, el Instituto Andaluz de la Juventud, el Centro de Documentación María Zambrano y los centros de la mujer.

En contexto, el teléfono de atención a las mujeres andaluzas 900 200 999 ha multiplicado por diez su presupuesto en el periodo 2018-2026, pasando de 70.621 euros a superar los 760.000 el próximo ejercicio. En estos años el número de llamadas diarias ha aumentado un 49 por ciento, hasta situarse 120 interacciones al día en 2024.

Tal y como ha indicado la Junta, este servicio está atendido por personal "altamente especializado" y ofrece información sobre los servicios, programas y actividades del Instituto Andaluz de la Mujer y, en general, sobre todos los recursos de los que disponen las mujeres andaluzas. Igualmente, gestiona la "acogida inmediata" en caso de emergencia para las víctimas de violencia de género, canaliza las denuncias por discriminación en sus distintas modalidades y cuenta con asesoramiento jurídico especializado para víctimas de violencia de género.

Asimismo, incluye atención telefónica inmediata contra la violencia sexual y derivación ofrece asesoramiento en formación y coeducación. También cuenta con un servicio de asesoramiento a empresas en material de igualdad en el ámbito laboral.