Kutxabank prevé que el stock de crédito al consumo en Andalucía crezca un 1,5% en 2026

Kutxabank prevé un crecimiento del stock de crédito al consumo del 1,5% de media en Andalucía en 2026, impulsado principalmente por la evolución que se registrará en Málaga (+2,2%), Granada (+1,7%) y Sevilla y Jaén (+1,6% en ambas provincias), mientras que en Córdoba el stock de crédito crecerá un 2,3%, al igual que en Cádiz; en Huelva lo hará un 0,5% y en Almería un 0,2%.

Según ha informado el banco en una nota, en España estima que el crecimiento el próximo año se elevaría al 2,1%, hasta los 171.600 millones de euros, mientras que en el presente 2025 las expectativas del mercado de crédito al consumo del banco prevén, a nivel nacional, un crecimiento del 3,9%, hasta un total de 168.100 millones de euros. Esta evolución duplicaría el crecimiento promedio del período 2018-2024, en el que el saldo de crédito al consumo creció cerca del 1,5% anual.

En el caso Andalucía, el crecimiento del stock de crédito al consumo en 2025 se elevaría al 2,6%, impulsado por Jaén (+4,6%), Huelva (+3,4%), Granada (+3,6%) y Córdoba (+3,2%). Cádiz registraría un incremento del 2,8%, Sevilla un 2,6% y Almería un 0,8%.

El estudio constata que la economía española continúa dando síntomas de fortaleza y que la política monetaria, que ha rebajado progresivamente los tipos de interés, a medida que se consolidaban las expectativas de control de la inflación, ha reactivado la inversión crediticia en el consumo.

También apunta el informe a que el ciclo expansivo del stock de crédito al consumo en el país se prolongará cinco años a ritmos más moderados desde el próximo año, con incrementos medios en torno al 0,5%, entre 2027 y 2031.

Crecimiento por comunidades

Entre las comunidades autónomas con un crecimiento del stock de crédito al consumo en 2026 superior a la media (+2,1%) destacan Madrid (+3,1%), Galicia (+2,9%), Murcia (+2,7%), Comunidad Valenciana (+3,2%) y Extremadura (+2,6%).

Les siguen, Aragón (+2%), Asturias (+1,9%), Melilla (+1,9%), Cantabria (+1,6%), las Islas Baleares (+1,6%), Ceuta (+1,5%), Andalucía (+1,5%), Canarias (+1,2%), País Vasco (+1,1%), Castilla-La Mancha (+0,9%), Cataluña (+0,6%), Castilla y León (+0,1%), Navarra (+0,2%) y La Rioja (+0,1%).