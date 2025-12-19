"No hemos llegado al pico de la gripe": la Junta llama a la vacunación masiva ante la epidemia

La incidencia de la gripe sigue cebándose en Andalucía. Hace días 10, el consejero de Sanidad, Antonio Sanz, anunciaba el decreto de epidemia gripal en toda la comunidad y, desde entonces el número de casos de contagios no ha dejado de incrementarse. La tasa actual es de 38,1 casos por cada 100.000 habitantes, cinco puntos más que la semana anterior según la Consejería de Sanidad. Pese a que los casos aumentan, Sanz avisa: "Aún no hemos llegado al pico de la gripe". Por ello, vuelve a hacer un llamamiento a la vacunación a pesar de que ya se ha superado a la campaña del año pasado en poco más de dos meses.

Desde que se anunció la epidemia, la Junta de Andalucía recomienda utilizar mascarillas en los hospitales y los centros de salud, cuyas salas se llenan estos días de pacientes con malestar general, fiebre o dolor de garganta. Sin embargo, pese a que la incidencia del síndrome gripal crece, la tasa de consultas en Atención Primaria disminuyó la semana del 8 al 14 de diciembre de acuerdo con la Consejería.

Esos días se registraron 281,9 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que la semana anterior se notificaron 347,7 casos. “Este dato hay que interpretarlo con cautela por la existencia de un día festivo y la huelga médica en esa semana, lo que afectaría a la baja este valor”, subrayan desde Sanidad.

Por provincias, los datos son los siguientes: Almería ha pasado de una tasa de 26,7 casos a 26,5. En Cádiz, de 48,9 a 63,4. En la provincia de Córdoba, de 37,1 a 50,2. En Granada, de 35,3 a 50,9. En Huelva, la tasa ha evolucionado de 25,4 a 30,6; en Jaén, de 30,4 a 26,2; Málaga, de 26,4 a 18,9 y la tasa en Sevilla ha crecido en una semana de 41,7 casos por 100.000 habitantes a 44,3.

A pesar de que las consultas en los centros de salud han disminuido, la tasa de incidencia de la gripe a nivel autonómico continúa en aumento superando por segunda semana el umbral basal para esta temporada (20,0). Por todo ello, Andalucía sigue en la fase ascendente de la onda epidémica de gripe para esta temporada.

No obstante, el consejero ha trasladado un mensaje de “tranquilidad, porque este proceso entra dentro de lo esperado, de la normalidad y estamos preparados”. "En Andalucía nos adelantamos al Ministerio de Sanidad y contamos con un plan de acción frente a la gripe que activamos hace ya unas semanas y que incluye el Plan de Alta Frecuentación, que está en la Fase 0, para que los centros sanitarios puedan responder con agilidad a los crecimientos puntuales de la demanda”, ha puntualizado el consejero.

La variante K, un virus desconocido

Uno de los principales peligros del virus gripal que se ha extendido esta temporada es la novedad de su variante, una muy poco común en España. Por ello, según apuntan los expertos, la población está muy poco inmunizada ante este tipo de enfermedad.

Se trata del virus H3N2, que presenta una variante conocida como la variante K. Hay tres tipos principales de virus de la gripe: H3N2, H1N1 y B. Este año, el H3N2 con la variante K ya se detectó con más incidencia en Australia, en el hemisferio sur, y ahora está ocurriendo lo mismo en el hemisferio norte. De acuerdo con los expertos, esto explicaría que haya empezado antes y que probablemente dure más que el año anterior.

Ante este escenario, los expertos llaman a la vacunación. Este año la campaña contra la gripe comenzó el pasado 30 de septiembre en los menores de 6 a 59 meses, las embarazadas y los docentes de menores de 5 años. "Cada semana se vacunan menos personas, como suele ser habitual, pero el descenso es menos acusado que en años anteriores. Estamos poniendo más dosis que el año pasado desde hace varias semanas, incluso antes de que llegara la gripe", apuntan desde la Consejería. Por el momento, en Sevilla ya se han vacunado 432.311 personas.

La gripe se ceba en los hospitales

De acuerdo con personal de enfermería con el que ha podido hablar este periódico, las urgencias de centros como el Hospital de Valme permanecen “saturadas” a causa del repunte de casos propio de estas fechas. “Estos días hay una cantidad de pacientes bestial. Hace pocos días, se “habilitó” una sala de observación dentro de críticos, que ni siquiera es una zona para eso”, sostienen.

Desde el Servicio Andaluz de Salud (SAS) aseguran que tanto los hospitales andaluces como sevillanos “están registrando un número de urgencias dentro de los parámetros de normalidad en estas fechas” con las fluctuaciones habituales diarias que “son resueltas con las herramientas de las que disponen los centros dentro del plan de alta frecuentación”.

Por su parte, el sindicato Satse emitió el pasado martes un comunicado para denunciar que en el Hospital de Valme hay “pacientes hacinados en pasillos y salas de espera en condiciones indignas”. En este sentido, señalan el desbordamiento de dos áreas de observación y denuncian que haya "pacientes ubicados en cualquier rincón del hospital y enfermeras trabajando al límite".