Villamandos defiende que la financiación de 2025 cubre el 99,2% de las reclamaciones de los rectores tras las quejas

El consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, ha defendido que los 1.775,48 millones de euros incluidos en el modelo de financiación del sistema público universitario andaluz para el ejercicio 2025 cubren el 99,2% de la financiación que los rectores reclamaban en las reuniones previas a la celebración del Consejo Andaluz de Universidades (CAU), que tuvo lugar el pasado martes y donde el reparto de los fondos obtuvo informe favorable. Además, ha añadido que el 0,8% restante se emplazó a una negociación en 2026 dentro del acuerdo al que la Consejería de Universidad quiere llegar con las instituciones académicas y que “se vio interrumpida por causas ajenas a la Junta”.

Así se ha pronunciado el consejero tras las quejas emitidas por las universidades públicas andaluzas sobre la financiación de 2025, reafirmando el firme compromiso de la Junta de Andalucía con la financiación del sistema universitario público andaluz y recordando que Andalucía, según el propio Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), es la comunidad autónoma de España que "mejor" financia sus universidades públicas, "situándose por encima del 1% del PIB que establece la normativa estatal". En este sentido, Villamandos ha destacado también que las universidades madrileñas “ponen de ejemplo a Andalucía, ya que, con sistemas universitarios similares, nosotros aportamos 500 millones más a las universidades andaluzas que la Comunidad de Madrid”.

Asimismo, Gómez Villamandos ha apuntado a las discrepancias sobre la financiación que rectores han hecho llegar a la Consejería de Universidad en las distintas reuniones mantenidas previamente a la celebración del CAU. La primera de ellas, ha explicado, giraba en torno a la finalidad de la financiación, ya que mientras “nosotros apostábamos por que dicha financiación fuera destinada fundamentalmente a los incrementos salariales que estaban comprometidos con la representación sindical tras los acuerdos adoptados en junio de 2024 en la Mesa General de Negociación o la aplicación inmediata de la subida salarial del 2,5% acordado por el Gobierno central para los empleados públicos, los rectores apostaban por una libre disposición de esos fondos”.

Por otro lado, ha señalado Gómez Villamandos, la segunda de las discrepancias en esas reuniones preparatorias se centraba en la cantidad, donde sobre un montante de más de 1.775 millones de euros “había un desacuerdo de 14 millones de euros”, lo que significa que “el 99,2% de la financiación que reclamaban los rectores en ese momento estaba cubierta”. Además, “planteamos deslizar ese 0,8% de diferencia a una negociación en 2026 dentro del acuerdo que queremos establecer con las universidades iniciado el pasado octubre y que se vio interrumpido por causas ajenas a la Junta de Andalucía”.

En este contexto, el consejero de Universidad ha puesto de manifiesto que la Junta de Andalucía mantiene la mano tendida. Estamos abiertos al diálogo y a la búsqueda de un acuerdo, como también nos han reclamado a ambas partes los presidentes de los Consejos Sociales, “conscientes de que es una obligación compartida huir de la confrontación y garantizar la estabilidad y el futuro de nuestro sistema universitario público” y ha considerado que el diálogo y no las "amenazas" con acudir a los tribunales “son lo mejor para el sistema universitario andaluz”.