Andalucía mantendrá los descuentos en el transporte público en 2026 y deja en el aire el nuevo abono único estatal

En su comparecencia de cierre de año el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lanzó dos propuestas en plena crisis política por los casos de corrupción y de acoso sexual: un abono único de transporte que permita viajar por todo el país y una prórroga de los descuentos en los billetes de uso habitual de Metro, líneas de autobús o Cercanías. Ambas medidas necesitan de la participación de las comunidades autonómas para su implementación aunque hasta ahora no se ha abierto negociación alguna con ellas.

La Junta de Andalucía está dispuesta a participar en las dos iniciativas que de entrada no ve negativas, aunque las recibe "con cautela" por el momento en el que se han anunciado (parecen un "aguinaldo electoral" señaló la portavoz Carolina España) como por la falta de información clave disponible.

La mayor incertidumbre afecta al nuevo bono único de transporte, un título de 60 euros al mes para viajar por todo el país en Cercanías, media distancia y autobuses de la red estatal. Para los jóvenes menores de 26 años, el precio será la mitad, de 30 euros al mes.

"Desconocemos el marco jurídico, cómo se adaptará el desarrollo tecnológico en cada territorio, cómo se financiará o los mecanismos de compensación con los operadores. Sólo nos emplazan a una futura firma del convenio", explica la portavoz del Gobierno, Carolina España, que insta al ministerio de Transporte de Óscar Puente a convocar "de manera urgente" la Conferencia Sectorial de Transporte para fijar las bases de esta medida ante de poner encima de la mesa los acuerdos con las comunidades.

¿Habrá descuentos al transporte público en Andalucía?

El escenario para la segunda medida anunciada por Pedro Sánchez parece más despejado. Los billetes habituales de transporte público tienen una reducción de precio desde hace más de un año que cofinancia el Estado con la administración competente (sea la autonómica o la local). El resultado es un descuento en los títulos que en estos momentos se encuentra en un 40%.

El Gobierno ha anunciado su intención de prorrogar este modelo en 2026 aunque sin dar los detalles de cuál será el reparto o si habrá nuevos requisitos para que las administraciones se incorporen (en estos momentos debe haber una financiación a partes iguales".

"Sí que podemos asegurar que Andalucía mantendrá las bonificaciones al transporte de 2026,La Junta de Andalucía mantendrá los descuentos vigentes, siempre que no se hayan modificado las reglas del juego, que no sabremos hasta que se publique el Real Decreto. La Junta aportará su parte y el Ministerio la suya", completó la portavoz del Gobierno.

Esta medida es de aplicación para los medios de transporte de titularidad autonómica como los metros, los tranvías o los autobuses interurbanos. En todos ellos se aplica este 2025 una reducción del 40% financiada a partes iguales por el Estado y la Junta. En el caso de los medios de transporte urbanos dependen de cada ayuntamiento que debe definir cuando se publique el decreto si se suman y cómo se suman.