El PP-A obtendría más votos que la suma de toda la izquierda, según la encuesta del Centra

El PP-A volvería a ganar las próximas elecciones andaluzas con el 40,2% de los votos y una ventaja de 18,8 puntos sobre el PSOE-A, que obtendría el 21,4% de los sufragios y caería hasta los 25-28 escaños, de forma que los 'populares' podrían mantener por la mínima o perder la mayoría absoluta en el Parlamento autonómico que lograron en los comicios celebrados en junio de 2022, y ello tras la crisis desencadenada este otoño por los fallos en el programa de cribado de cáncer de mama de la sanidad andaluza, según el barómetro publicado este lunes, 15 de diciembre, por la Fundación Centro de Estudios Andaluces (Centra), dependiente de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

En relación a la anterior edición de este sondeo trimestral, que se publicó el pasado mes de octubre, este nuevo barómetro, realizado entre los pasados días 17 y 28 de noviembre a una muestra de 3.600 personas residentes en Andalucía mayores de edad, y consultado por Europa Press, prevé que Vox sería la única formación que crecería en estimación de voto y repetiría como tercera fuerza más votada en la comunidad, con el 17,5% de los sufragios --cuatro puntos más que los obtenidos en las últimas autonómicas--, superando a Sumar --marca a la que se equipara con Por Andalucía, la coalición de Podemos, IU y Más País, entre otras fuerzas de izquierdas, que concurrió a las andaluzas de junio de 2022--, que sería cuarta fuerza con el 7,5% de apoyo, que serían 0,2 puntos menos que en junio de 2022.

Crecen los minoritarios

Adelante Andalucía sería la quinta candidatura más votada y obtendría un 6,1% de los sufragios --1,5 puntos más que hace tres años y medio y 0,3 puntos menos respecto al barómetro publicado en octubre--, lo que le aportaría entre dos y tres escaños.

José Ignacio García, portavoz de Adelante Andalucía / Joaquín Corchero / Europa Press

El sondeo refleja que, entre las formaciones con representación parlamentaria actualmente en Andalucía, Vox y Adelante serían las únicas que mejorarían en votos respecto a los comicios de junio de 2022, al obtener un 4% y un 1,5% más en cada caso, respectivamente, mientras que el PP-A perdería un 2,9%; el PSOE-A, un 2,7%, y Por Andalucía, un 0,2%.

Esta edición del Barómetro Andaluz reflejaría el posible impacto en estimación de voto que pudiera tener la crisis derivada de los fallos detectados en el funcionamiento del programa de detección precoz del cáncer de mama en Andalucía, del que comenzaron a publicarse las primeras informaciones a finales del pasado mes de septiembre.

Vox se queda a pocos escaños del PSOE-A

Traducido en escaños, este barómetro asigna entre 53 y 55 al PP-A en el Parlamento andaluz, frente a los 58 que tiene en la actualidad, y cuando la mayoría absoluta se alcanza con 55 diputados en la Cámara autonómica, mientras que el PSOE-A liderado por María Jesús Montero bajaría de sus actuales 30 diputados hasta quedarse con una horquilla de 25-28, lo que sería el peor resultado histórico de los socialistas en elecciones autonómicas.

Manuel Gavira, portavoz de Vox en el Parlamento andaluz. / Francisco J. Olmo - Europa Press

Por su parte, Vox obtendría entre 19 y 22 escaños, cuando en las últimas elecciones autonómicas consiguió 14 parlamentarios; mientras que Por Andalucía-Sumar lograría entre cinco y seis escaños, los mismos o uno más que los actuales cinco diputados de Por Andalucía. El sondeo asigna a Adelante Andalucía, marca liderada ahora por José Ignacio García, entre dos y tres diputados, cuando ahora tiene dos en el Parlamento autonómico.

Juanma Moreno, el candidato preferido

Por otro lado, el barómetro pregunta a los encuestados "quién le gustaría que fuera ahora el presidente de la Junta de Andalucía", y al respecto el 33,1% señala al líder del PP-A y actual jefe del Ejecutivo andaluz, Juanma Moreno, mientras que un 19,4% se decanta por la candidata socialista a la Junta, María Jesús Montero, y un 7,1% por el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, que se sitúa por delante de su homólogo en el grupo Vox, Manuel Gavira (4,4%).

Sin embargo, más de la mitad de encuestados --en concreto, un 55,8%-- califica de "mala" (29,6%) o "muy mala" (26,2%) la gestión de Moreno como presidente de la Junta, frente al 7,1% que la valora como "muy buena" y el 34,1% que la define como "buena".

Asimismo, un 39,9% de los encuestados define como "muy buena" (6,7%) o "buena" (33,2%) la gestión que ha realizado en los últimos tres años el Gobierno del PP-A en Andalucía, frente al 56,8% que la juzga como "mala" (30,4%) o "muy mala" (26,4%).

Inmaculada Nieto, líder de Por Andalucía. / José Manuel Vidal / Efe

Peor es la valoración que recibe en este barómetro la gestión de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno de España, que es calificada como "mala" (23,4%) o "muy mala" (47,6%) por el 71 por ciento de los encuestados, frente al 26,3% que la valora como "muy buena" (5,5%) o "buena" (20,8%).

El PSOE, por otro lado, es el partido por que siente "más simpatía" o lo considera "más cercano" a sus ideas un 18,8% de los encuestados, por delante del PP (17,7%) y Vox (15,1%).

En cambio, a la pregunta de "si mañana se celebrasen elecciones al Parlamento de Andalucía, a qué partido votaría", un 23,8% responde que al PP y un 18,6% al PSOE. Por Vox se decanta el 12,9% de los encuestados, mientras que Por Andalucía/Sumar es la opción señalada por el 7,4%.

Valoración de la situación política

Para el 54,7 por ciento de los encuestados, la situación política actual de Andalucía es igual a la de hace un año, mientras que un 6,7 por ciento la ve "mejor" y un 38,1 por ciento la ve "peor". El 50,2 por ciento considera que, dentro de un año, la situación seguirá siendo igual que ahora, mientras que un 62,7% cree que la situación política andaluza es "negativa" para el futuro de Andalucía, frente al 33% que cree que es "positiva".

Además, un 28,6% de los andaluces valora como "muy buena" (5,2%) o "buena" (23,4%) la situación política de Andalucía, frente al 64,6% que la considera "mala" (38,2%) o "muy mala" (26,4%).

Respecto a la "situación política española", un 80,9% de los encuestados la califica de "negativa" para el futuro de España, y un 16,9% de "positiva".

Por otro lado, un 27% de los encuestados cree que la economía andaluza irá "mejor" en los próximos meses respecto al conjunto de España, mientras que un 46,2% augura que irá "peor".

Esta es la decimocuarta encuesta del Barómetro Andaluz del Centra con datos de estimación de voto desde que se celebraron las elecciones autonómicas del 19 de junio de 2022 y en lo que va de duodécima legislatura. Es la última del año 2025, que es preelectoral en Andalucía, donde se espera que las próximas elecciones autonómicas se celebren en torno a junio de 2026.