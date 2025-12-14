Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Aviso a conductores: la DGT intensifica los controles de alcohol y drogas en Andalucía

La DGT busca reducir los riesgos en las carreteras andaluzas durante la semana del 15 al 21 de diciembre, intensificando los controles por el aumento de reuniones familiares y de amigos.

Dispositivo de control de la Guardia Civil de Tráfico.

Dispositivo de control de la Guardia Civil de Tráfico. / GUARDIA CIVIL / Europa Press

Redacción

Sevilla

La Dirección General de Tráfico (DGT) activa desde este lunes 15 de diciembre una nueva campaña de control y vigilancia en las carreteras de Andalucía, una operación que se mantendrá durante toda la semana y que busca reducir el riesgo vial ante los desplazamientos vinculados a reuniones familiares y de amigos, donde el consumo de alcohol y drogas suele incrementarse.

Controles en toda Andalucía

Hasta el próximo domingo 21 de diciembre, los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil (ATGC), así como las policías locales que se sumen a la campaña, establecerán diferentes puntos de control en todo tipo de carreteras, además de cascos urbanos, y a cualquier hora del día para evitar que personas que hayan ingerido alcohol o consumido drogas circulen por las carreteras, según ha explicado la Delegación de Gobierno en Andalucía.

Últimos datos de positivos

Por su parte, el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha recordado que durante el último dispositivo de este tipo, desarrollado en agosto, "se controlaron en las carreteras de Andalucía 36.227 conductores, de los que 726 dieron positivo en alcohol o drogas, es decir, el 2% del total", una cifra "que supone un riesgo para todos los usuarios de la carretera", por lo que ha puesto el foco en la necesidad de no consumir alcohol, ni drogas y en mantener una conducta responsable y de máximo respeto de las normas de circulación.

Efectos del alcohol en la conducción

El consumo de alcohol tiene graves efectos sobre la conducción y sobre la siniestralidad. El aumento del tiempo de reacción, la subestimación de la velocidad, así como los problemas de visión y coordinación son consecuencias de la ingesta del alcohol. Los accidentes con conductores ebrios también se vuelven mucho más graves con el aumento de la tasa de alcoholemia.

Datos de siniestralidad en España

En el año 2024, fallecieron 1.785 personas en España, con un total de 101.996 siniestros viales, lo que representa, respecto al año 2023, un aumento de los siniestros de tráfico con víctimas de un 1%, y una disminución en un 1% de las víctimas mortales. Respecto de los datos de 2019, línea de base de la Estrategia de Seguridad Vial 2030, disminuyen los siniestros con víctimas mortales en un 2%, pero aumentan las personas fallecidas en un 2%.

El consumo de alcohol se mantiene como segunda causa concurrente más frecuente en los siniestros de tráfico en las vías de circulación y estuvo presente en el 12% de los siniestros de 2024. Además, fue factor concurrente en el 28% de los siniestros de tráfico con víctimas mortales, con 273 casos asociados.

Aviso a conductores: la DGT intensifica los controles de alcohol y drogas en Andalucía

Andalucía se consolida como la segunda comunidad que más estudiantes atrae de otras regiones

La Junta abre plazo hasta el 5 de enero para solicitar las becas 6.000, Segunda Oportunidad y Adriano

Andalucía convocará las oposiciones de educación de 2026 sin plazas para maestros: priorizará Secundaria y FP

Soraya García, exalcaldesa del municipio malagueño de Benaoján, revela que fue violada en 2006 por un guardia civil

La mayor huelga médica deja 250.000 citas canceladas en Andalucía: "Tenía revisión del infarto y me vuelvo a casa"
